La Diputación de Almería impulsa la Semana del Deporte para fomentar la vida saludable en la provincia

La Diputación Provincial de Almería se ha sumado a la Semana Europea del Deporte con la celebración de la Semana Provincial 'Deporte Siempre: BeActive Almería 2025', que arranca este martes 23 de septiembre.

La iniciativa tiene como objetivo "combatir la obesidad y el sedentarismo, promoviendo hábitos de vida saludables a través del deporte y la alimentación saludable". En coordinación con los ayuntamientos, la Diputación impulsa actividades formativas, divulgativas y participativas que "favorecen la inclusión, la igualdad de género y la accesibilidad social", según ha indicado en una nota.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deporte, José Antonio García, ha señalado que desde institución provincial "seguimos apostando por hacer que nuestros municipios, que los almerienses, sean cada vez más activos. En primer lugar, poniendo en marcha la segunda edición del reto BeActive".

García ha añadido que "también vamos a poner encima de la mesa una serie de pequeños vídeos donde almerienses destacados en el mundo del deporte y de la salud van a intentar ayudar. Y, por último, destacar que en esta Semana Europea del Deporte vamos a hacer dos jornadas de formación: una enfocada al deporte en las personas mayores y otra vinculada a la actividad física en edad escolar".

Entre las actividades destacan la segunda edición del Reto 'BeActive Almería 2025', en el que los municipios menores de 20.000 habitantes competirán para sumar kilómetros activos del 23 de septiembre al 28 de octubre, así como la serie de video podcasts 'Deporte Siempre', con expertos que abordan aspectos como fuerza física, longevidad, nutrición, descanso o deporte y cáncer.

También se celebrarán dos jornadas formativas, una centrada en la población adulta y mayor el 25 de septiembre y otra en el Día Europeo del Deporte Escolar el 27 de septiembre.

VIDEO PODCASTS DIARIOS CON EXPERTOS

El 23 de septiembre se abrirá la serie con el video podcast titulado 'Fuerza física, base de la salud integral', a cargo de Felipe Isidro. Un día después, el 24, será el turno de Javier Cánovas con 'El deporte, aliado en la recuperación del cáncer'.

El 25 de septiembre intervendrá Lucía Muñoz con 'Nutrición consciente para un cuerpo activo', mientras que el 26 lo hará Antonio J. Casimiro con 'Equilibrio mental y rendimiento'. Por su parte, el 27 de septiembre participará Manel Mazaira con 'Deporte y longevidad: Vivir más y mejor'.

La programación continuará el 29 de septiembre con Jorge Ruiz, que abordará 'Ciencia al servicio del bienestar: Biohacking', y concluirá el 30 con Jorge Soriano, encargado de 'Recuperar para avanzar: El valor del descanso'.

Así, la Diputación "reafirma su compromiso con la construcción de una provincia activa y saludable, apostando por el deporte como herramienta de bienestar para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses independientemente del municipio en el que residan".

