La Diputación de Almería inicia 2026 con las inversiones del Plan de Pabellones 2024-2027 en activo

Representantes institucionales durante una visita a Antas (Almería), uno de los municipios beneficiados. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha iniciado el ejercicio 2026 con un impulso a la mejora de la red de infraestructuras deportivas de la provincia y, tras un 2025 centrado en la tramitación y aprobación de la convocatoria, ha avanzado en la redacción y en la supervisión técnica de los proyectos, lo que ha permitido activar las inversiones del Plan de Pabellones e Instalaciones Deportivas Cubiertas 2024-2027.

"Este ambicioso plan tiene como objetivo garantizar que todos los almerienses, independientemente de donde vivan, tengan acceso a instalaciones deportivas de primer nivel", ha trasladado la institución provincial en una nota.

Las actuaciones se dividen en dos bloques que "responden a las necesidades demográficas y de equipamiento de los municipios".

El primer bloque está dirigido a municipios de entre 1.500 y 3.000 habitantes con obras ya iniciadas y tiene como objetivo que las instalaciones queden "totalmente operativas para el uso ciudadano".

En este marco, la Diputación Provincial de Almería ha admitido los proyectos de Vélez-Blanco, con una inversión de 1.473.785,83 euros, para completar su pabellón deportivo, y de Oria, donde se han destinado 1.498.423,39 euros a la terminación y mejora de la instalación deportiva cubierta.

Para los municipios con una población de entre 3.001 y 5.000 habitantes, el plan contempla la construcción integral de nuevos pabellones, con obras completas que entrarán en funcionamiento tras su finalización, "evitando la fragmentación en fases".

En el segundo bloque, la Diputación Provincial ha consignado el importe máximo previsto de 2.500.000 euros por actuación para tres municipios cuyas solicitudes han sido admitidas en la convocatoria, Antas, Arboleas y Benahadux.

Estos tres nuevos complejos deportivos sumarán una inversión de 7,5 millones de euros, "dotando a estas localidades de espacios modernos y polivalentes para la práctica deportiva y eventos sociales".

Desde el Área de Fomento se ha destacado que todos los proyectos cuentan con la supervisión de los servicios técnicos provinciales, "cumpliendo estrictamente con los requisitos de la convocatoria".

"Cerramos 2025 con el trabajo administrativo y técnico resuelto para que 2026 sea el año en el que las máquinas y las obras conviertan estos proyectos en realidades para nuestros pueblos", han señalado desde la institución.

Con esta hoja de ruta, la Diputación "reafirma su compromiso con la lucha contra la despoblación a través de la dotación de servicios de calidad en las comarcas del interior y las zonas en crecimiento de la provincia".