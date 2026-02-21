La Diputación de Almería inicia este fin de semana su programa de rutas y senderos 'Descubre tu provincia'

Presentación del programa de rutas y senderos de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha lanzado una nueva edición del programa de rutas y senderos 'Descubre tu provincia', que arranca este domingo, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y promover los entornos naturales así como la cultura, historia y tradiciones de los lugares que se visitan.

El nuevo programa se compone de diez rutas guiadas para el público general con una inscripción de cinco euros que se llevarán a cabo hasta el próximo 15 de noviembre, según ha explicado la Diputación en una nota.

El programa ha tenido "muy buena recepción" con la solicitud de 78 municipios de menos de 20.000 habitantes que buscan promover sus senderos locales o descubrir nuevas rutas. Estas sendas cuentan con el respaldo técnico y logístico de la institución provincial, lo que incluye guías cualificados, seguros y transporte para los participantes.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha afirmado que en esta edición el programa contará con dos modalidades: "una modalidad cerrada, en la que participan 78 municipios y que se gestionará a través de los propios ayuntamientos, y otra modalidad en abierto, destinada a todos los almerienses que deseen sumarse a cualquiera de los recorridos programados".

Cruz ha animado a la ciudadanía a participar en esta iniciativa y ha recordado que las inscripciones estarán disponibles a través de la página web del Área de Deportes de la Diputación Provincial de Almería.

Por su parte, Ricardo Aparicio, de la empresa Rutas por Almería, ha explicado que "el programa de senderismo de la Diputación busca poner en valor todo el patrimonio natural de la provincia a lo largo del año, organizando las rutas según las cuatro estaciones".

En este sentido, ha detallado que "en primavera se apuesta por enclaves como las antiguas zonas mineras de Bédar, la floración del almendro o los grandes espacios naturales, como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Sierra Nevada, la Sierra de María o el Desierto de Tabernas, para mostrar el esplendor paisajístico de Almería en cada momento del año".

Asimismo, ha destacado que "todas las rutas cuentan con monitores titulados, seguros de responsabilidad civil y accidentes, y los correspondientes permisos medioambientales, garantizando una actividad segura y respetuosa con el entorno". Aparicio ha subrayado la importancia de las rutas municipales para localidades de menos de 20.000 habitantes, "que fomentan el compañerismo y la convivencia entre vecinos".

Por último, ha animado a la ciudadanía a participar "para disfrutar de la enorme riqueza paisajística y natural que ofrece nuestra provincia". Para realizar las inscripciones deberán hacerse a través de la plataforma Todo Fondo (https://www.todofondo.net/) o por la página web del área de Deportes de la Diputación de Almería.