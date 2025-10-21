La Diputación de Almería inicia en Olula del Río las obras de reparación de daños por la dana en el Almanzora

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a técnicos y responsables municipales, durante la visita a las obras en Olula del Río. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial ha comenzado en Olula del Río (Almería) las obras de reparación de los daños provocados por la dana que azotó a la comarca del Almanzora en noviembre de 2024.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha visitado esta obra que discurre por los municipios de Olula, Macael y Fines junto a los alcaldes de la comarca que recibirán estas ayudas y los diputados de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez.

El Plan de Ayudas para las obras de Reparación por la dana va a beneficiar a un total de 17 municipios y a infraestructuras provinciales con una inversión 10,1 millones de euros cofinanciado por Diputación y el Gobierno de España, ha destacado la institución provincial en una nota.

Las ayudas de Diputación cubren asumen la aportación de los municipios tienen para afrontar las obras, "asumiendo el cien por cien del coste que el decreto del Gobierno establecía para los Ayuntamientos".

En este sentido, la Diputación ha tramitado y adelantado toda la inversión necesaria para la ejecución de las obras de emergencia en los municipios que han depositado la confianza en la institución provincial de la gestión de estas subvenciones.

Estos municipios son Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Fines, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, Serón, Sierro, Somontín, Tíjola, Urrácal y Zurgena.

El presidente almeriense ha afirmado que "la Diputación ha estado desde el primer momento al lado de los ayuntamientos para buscar soluciones primero y para paliar los efectos de este decreto 'trampa' que ha hecho el Gobierno de Sánchez, perjudicando a la provincia de Almería y a los ayuntamientos afectados".

En este sentido, ha recordado que, más allá del asesoramiento y la gestión de estas ayudas, "Diputación ha asumido el cien por ciento de la aportación municipal y va a adelantar la financiación para agilizar todo el proceso y que las obras hoy sean una realidad".

Del mismo modo, García ha afirmado que "la Diputación de Almería va a estar siempre al lado de todos los municipios y de todos los almerienses. Si desde la Diputación no intervenimos en dar este apoyo financiero por la dana, para algunos municipios hubiese significado hipotecar su futuro".

Ha señalado que estos ayuntamientos habrían necesitado varios ejercicios presupuestarios para afrontar esta situación. "La dana golpeó con dureza a esta comarca, y la institución provincial ha estado, está y estará al lado de cada uno de ellos", ha añadido.

LA OBRA DE OLULA DEL RÍO, UNA "SOLUCIÓN DEFINITIVA"

La obra que se ha visitado este martes en Olula del Río es "trascendental porque ofrece una solución definitiva a un problema que se ha producido en diversas ocasiones". Consiste en la reparación y construcción de un nuevo colector para llevar las aguas residuales de Olula del Río y Macael hasta la depuradora de Fines.

Este proyecto cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros, ya que se desarrolla en dos tramos con actuaciones tanto en Fines como en Olula del Río. En Fines la inversión asciende a 800.000 euros y en Olula del Río alcanza la misma cuantía.

El alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez, se ha mostrado agradecido de que esta obra sea ya una realidad: "Estamos de enhorabuena, llegan unos trabajos muy necesarios y que, sin el apoyo de Diputación, tanto técnico como económico, no serían posibles".

"La Diputación ha estado desde el primer momento a nuestro lado, ofreciendo facilidades y eliminando los obstáculos que nos ha ido poniendo otra administración. Sin su auxilio no podríamos haber ejecutado jamás estas actuaciones", ha señalado Martínez.

El técnico responsable del proyecto ha incidido en el carácter estructural de la obra. En este sentido, ha detallado que se va a enterrar a cuatro metros de profundidad, con el objetivo de que "no vuelva a dañarse".

Además, ha explicado que anteriormente esta infraestructura sufrió daños porque se encontraba a menor profundidad y sin un encofrado de hormigón, de modo que con la nueva actuación se evitarán filtraciones y se sellará por completo la red de aguas residuales.