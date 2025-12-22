La Diputación de Almería y la Junta refuerzan su apoyo a los municipios financiando los materiales del PFEA

Inauguración de obras del PFEA en Tíjola (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía han reforzado su apoyo a los municipios de la provincia de Almería mediante la financiación de los materiales del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). En este sentido, la institución provincial ya ha ingresado a los ayuntamientos que tienen la gestión del PFEA delegada, la mayor parte del coste de los materiales que cofinancia junto al Gobierno Andaluz.

En esta anualidad, la Diputación va a gestionar los 16,2 millones de euros de un plan que se ha consolidado como ejemplo de colaboración institucional entre el SEPE, Junta de Andalucía, la institución provincial y los propios ayuntamientos, según ha informado la Diputación en una nota.

Un total de 93 entidades locales han delegado en el Gobierno de la provincia las competencias para la ejecución conjunta de obras y servicios financiados con cargo al PFEA. Este año se han incorporado a la gestión de la Diputación municipios como Adra, Anta, Balanegra, Dalías y Níjar.

El PFEA se encuentra inmersa en la ejecución de un total de 259 obras y servicios en la provincia de Almería, entre el Programa de Garantía de Rentas (208) que permite ejecutar obra, servicios, mejoras de cuarteles y colegios; y el Plan de Empleo Estable (51), que ejecuta proyectos que crean nuevas oportunidades y nichos de empleo.

La Junta de Andalucía y la Diputación financian los materiales que hacen posible la ejecución de estas obras y servicios por importe de 4.874.621,83 euros. La diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha resaltado que "estas obras además de mejorar la calidad de vida de los vecinos suponen un balón de oxígeno para los municipios pequeños, además de una valiosa herramienta contra la despoblación. De forma paralela, con estas actuaciones también se genera empleo en el interior de la provincia".

Díaz también ha destacado que "el Plan de Fomento del Empleo Agrario es un valioso ejemplo de colaboración institucional en favor de los municipios entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Almería. Garantiza el empleo en los municipios con menos recursos y una inversión que se vuelve fundamental para el mantenimiento y la mejora de servicios públicos".

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, ha valorado el compromiso del Gobierno andaluz con el municipalismo, la cohesión territorial y la generación de empleo en el ámbito rural, a través de una inversión de 3.655.966,37 euros en la provincia, que representa el 75 por ciento del coste de los materiales de los proyectos incluidos en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025.

Esta financiación se completa con la aportación del 25 por ciento por parte de la Diputación Provincial de Almería, alcanzando una inversión total de 4.874.621,83 euros.

"Esta inversión permite a los ayuntamientos ejecutar obras y servicios que mejoran sus infraestructuras, refuerzan los servicios públicos, generan empleo y contribuyen a fijar población, favoreciendo así un desarrollo equilibrado y cohesionado de los municipios almerienses", ha concluido Gómez.