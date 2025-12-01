La Diputación de Almería presenta la nueva estructura del equipo de gobierno con cuatro vicepresidencias

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a los diputados provinciales que integran el nuevo equipo de Gobierno. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha dado a conocer la nueva estructura del equipo de Gobierno, que incluye cuatro vicepresidencias asumidas por Ángel Escobar, Almudena Morales, Eugenio Gonzálvez y Álvaro Izquierdo, además de la portavocía, que recae en Carlos Sánchez.

En un comunicado, García Alcaina ha resaltado que esta nueva estructura "va a facilitar que se puedan seguir impulsando los proyectos transformadores y las iniciativas que Almería necesita para seguir siendo el motor social y económico de Andalucía".

En el Área de Presidencia y Promoción de la Provincia, la responsabilidad corresponde a Carlos Sánchez, mientras que la Delegación Especial de Turismo y Patrimonio Histórico recae en María José Herrada y la Delegación Especial de Consorcios y Edificios Provinciales en Ana Lourdes Ramírez.

El Área de Bienestar Social queda bajo la responsabilidad de Ángel Escobar, con la Delegación Especial de Igualdad a cargo de Lorena Nieto.

En el Área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, el diputado Antonio Jesús Rodríguez asume Fomento, Infraestructuras y Vertebración del Territorio.

La Delegación Especial de Sostenibilidad, Agua, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos la ocupa José Juan Martínez, y la Delegación Especial de Fomento de Empleo Agrario corresponde a Matilde Díaz.

El Área de Economía y Digitalización queda encabezada por Álvaro Izquierdo. La Delegación Especial de Emprendimiento e Iniciativas Europeas recae en Esther Álvarez Cappa y la Delegación Especial de Digitalización y Transparencia en Manuel Cortés Pérez.

El Área de Recursos Humanos y Contratación está dirigida por María del Mar López Asensio, mientras que el Área de Asistencia a Municipios queda bajo la responsabilidad de Eugenio Gonzálvez. El Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense la ocupa Almudena Morales y el Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud corresponde a María Luisa Cruz.

El presidente ha asegurado que "este equipo cuenta con la experiencia y la ilusión de seguir impulsando la provincia de Almería con proyectos transformadores" y ha afirmado que "la piedra angular" de la hoja de ruta será la atención a las demandas de los alcaldes, a quienes considera "la verdadera razón de ser como representantes del municipalismo y motor de la provincia".