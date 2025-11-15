Publicado 15/11/2025 21:22

Diputación de Almería recibe el galardón como Institución Colaboradora en los Premios en Familia 2025

La Diputación de Almería, premiada por la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En familia por derecho'.
La Diputación de Almería, premiada por la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En familia por derecho'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La IV edición de los Premios en Familia, de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En familia por derecho', ha reconocido a la Diputación de Almería con el galardón de institución colaboradora en la gala que ha celebrado en el Auditorio Ciudad de Vera (Almería).

En el acto, la diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz Escudero, ha agradecido "de corazón" el reconocimiento otorgado a la Diputación, un premio que, según ha señalado en una nota, da impulso para "seguir trabajando con la misma entrega y sensibilidad hacia las familias que abren sus puertas y su vida a los menores que más lo necesitan".

Ha subrayado que este gesto "pone en valor la importancia del acogimiento familiar como una de las mayores expresiones de solidaridad y compromiso social".

Asimismo, la diputada ha destacado que la Diputación de Almería, a través del Consejo Provincial de Familia, "va a continuar colaborando y apoyando de forma firme todas las iniciativas que impulsen el bienestar de los menores en nuestra provincia".

Ha animado a la asociación a "seguir adelante con esta labor tan maravillosa, que cambia destinos y ofrece oportunidades reales a niños que merecen un hogar y un futuro lleno de esperanza".

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha expresado su agradecimiento a la asociación "por distinguir la labor de dos servicios esenciales de la administración autonómica" y ha destacado que "la Policía Autonómica no solo vela por la seguridad, sino también por la protección de nuestros menores, de nuestras mujeres, de nuestros mayores y de las familias andaluzas".

Martín ha felicitado especialmente al inspector Enrique Mora y a todo el equipo de la Policía Adscrita por representar los valores más nobles del servicio público la entrega la empatía y el sentido del deber.

La delegada ha valorado además el trabajo de la Unidad de Atención Infantil Temprana de la Delegación Territorial de Salud y Consumo y ha señalado que "su compromiso, sensibilidad y vocación de servicio público han permitido mejorar de forma notable la atención a la infancia más vulnerable de la provincia, gracias al esfuerzo y la entrega de todos sus profesionales se han reducido las listas de espera y optimizado los recursos demostrando que con responsabilidad y humanidad se pueden alcanzar grandes resultados".

Martín ha subrayado "la implicación del delegado territorial de Salud y Consumo Juan de la Cruz Belmonte y de todos los profesionales del servicio que con su trabajo diario ofrecen a cada niño y niña la oportunidad de desarrollarse plenamente y recibir el apoyo que necesitan".

En su intervención, la delegada ha recordado que "detrás de cada historia de acogimiento hay un ejemplo de solidaridad empatía y humanidad" y ha reiterado el compromiso de la Junta con la infancia y las familias acogedoras. "Estos premios nos recuerdan que el bienestar de las familias no se construye solo con leyes o recursos sino con el compromiso compartido de toda la sociedad, asociaciones profesionales administraciones y ciudadanos".

El acto ha contado con la presencia de Alfonso García, alcalde de Vera; Francisco González Bellido, delegado territorial de Inclusión Social Juventud Familias e Igualdad; Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud y Consumo y Raquel Rivera, presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En familia por derecho'.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado