La Diputación de Almería reconoce la trayectoria profesional de tres empresarias referentes del medio rural

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal de Vélez-Blanco (Almería) ha acogido la Gala de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería 2025 en el que se han entregado los reconocimiento a tres mujeres por su papel como referentes en el medio rural reconocido por la Diputación de Almería.

El acto, que se enmarca en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha premiado con el galardón a la Innovación y Emprendimiento en el Medio Rural a Alejandra Sola Ávila, fundadora de Picassa Coliving, un modelo pionero que combina alojamiento, creatividad y sostenibilidad en el corazón de Purchena.

Creado en 2024, este espacio ofrece una experiencia de convivencia y trabajo colaborativo para personas que buscan conectar con la naturaleza sin renunciar al desarrollo profesional y cultural. Con zonas comunes, áreas de coworking y un enfoque integral basado en la economía circular, Picassa Coliving se ha convertido en "un ejemplo de cómo el medio rural puede reinventarse desde la innovación y el talento femenino".

El Premio a la Tradición y Desarrollo Rural ha sido para María del Pilar Cruz Peña, al frente de la empresa Embutidos Peña Cruz, una firma emblemática de Serón fundada en 1987 que combina la tradición artesanal con los estándares más exigentes de calidad y sostenibilidad.

La empresa cuenta con certificación IFS Food y distribuye sus productos en cadenas nacionales como Aldi, Mercadona y Lidl, además de exportar a países como Polonia y Andorra. Con una plantilla equilibrada entre mujeres y hombres, Peña Cruz es un referente de igualdad y compromiso con la comunidad local, apostando por proveedores de proximidad y por la integración de tecnología avanzada y políticas activas de reciclaje.

La Mención Especial ha distinguido a Elena Navarro Pascual, de Íllar, por una trayectoria profesional de más de 50 años de dedicación a los servicios funerarios en el Medio Andarax. Su labor ha trascendido lo empresarial: ha garantizado durante décadas la atención digna y cercana a las familias de su municipio, preservando las tradiciones locales y ofreciendo un servicio esencial con una dimensión profundamente humana. "Su compromiso con la comunidad la ha convertido en un ejemplo de inclusión, respeto y sensibilidad social en el ámbito rural", han destacado.

El acto ha contado con la participación del vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, de la diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz Escudero, y de la alcaldesa de Vélez Blanco, Ana López, quienes han destacado el papel de las mujeres emprendedoras "como motor de desarrollo sostenible, cohesión social e innovación en nuestros municipios".

Escobar ha felicitado a las galardonadas y ha valorado "el esfuerzo de todas las empresarias que, desde el ámbito rural, están haciendo provincia con sus ideas, su constancia y su visión de futuro".

Asimismo, ha destacado que "cada una de vosotras representa un ejemplo de cómo la visión, la perseverancia y el compromiso pueden transformar nuestra tierra". En este sentido, ha recordado que Almería "siempre ha sido una provincia emprendedora, algo que se refleja en nuestros campos, en nuestras empresas tecnológicas, en el turismo y, cada vez más, en el liderazgo femenino que abre nuevos caminos en todos los sectores".

El vicepresidente ha incidido en la capacidad de las empresarias almerienses para innovar, adaptarse a los nuevos desafíos globales y generar empleo y riqueza. "Desde la Diputación de Almería tenemos la responsabilidad de estar a la altura de vuestro dinamismo, promoviendo medidas que faciliten el emprendimiento femenino, el acceso a la financiación, la conciliación familiar, la formación digital y la creación de redes de colaboración con universidades y administraciones", ha señalado.

Por su parte, Cruz ha subrayado que "las mujeres empresarias de nuestra provincia no sólo generan empleo y riqueza, sino también esperanza, inspiración y futuro. Cada proyecto que nace de sus manos transforma nuestro entorno y demuestra que el talento femenino es una fuerza imprescindible para el desarrollo de Almería".

En este sentido, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es "reconocer el trabajo y la dedicación de las mujeres al desarrollo económico de los municipios de la provincia, así como fomentar el emprendimiento y la apuesta por proyectos innovadores impulsados por mujeres en el medio rural".

La alcaldesa de Vélez-Blanco ha manifestado que es "un orgullo que la Diputación promueva este tipo de eventos y sobre todo en nuestro municipio" porque las mujeres emprendedoras "son pioneras en el mundo rural y son una pieza clave en nuestra sociedad, que luchan cada día para prestar servicios y generar empleo".

"Gracias a la Diputación por las ayudas y los cursos que imparten que son fundamentales para todas las mujeres emprendedoras porque es difícil empezar de cero. Estáis haciendo una gran labor y hoy se os reconoce con estos premios. Sois el impulso de España", ha añadido la alcaldesa, a la vez que ha invitado a los más de 140 asistentes a volver al municipio para visitar sus rincones.