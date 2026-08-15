La Diputación de Almería renueva el pavimento del pabellón polideportivo de Alcolea con una aportación de 48.000 euros

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha renovado el pavimento de la pista polideportiva del pabellón de Alcolea mediante una aportación de 48.000 euros a través del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas 2024.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, y el alcalde de Alcolea, Antonio Ocaña, han inaugurado la actuación en el pabellón, situado en la calle Real y destinado al desarrollo de diferentes deportes y actividades, en un acto que ha incluido exhibiciones deportivas con la participación de más de 50 niños.

Según ha informado la institución supramunicipal en una nota, los trabajos han consistido en el levantado y la retirada del pavimento deteriorado, la instalación del nuevo suelo deportivo y el posterior pintado de la pista.

Cruz ha destacado que "con esta actuación damos respuesta a una necesidad de Alcolea y mejoramos un espacio que permite practicar diferentes disciplinas durante todo el año. El nuevo pavimento convierte el pabellón en una instalación más adecuada, cómoda y funcional para todos los vecinos y deportistas que hacen uso de ella".

La diputada ha señalado que el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas 2024 "refleja uno de los compromisos de la Diputación, que es cooperar con los ayuntamientos para igualar oportunidades entre los municipios almerienses, ya que hace posible la práctica deportiva en toda la provincia, a la vez que mejoramos las infraestructuras deportivas almerienses".

PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

El Plan de Instalaciones Deportivas está dotado con más de 1,8 millones de euros en esta edición para impulsar la construcción, renovación y modernización de espacios deportivos en municipios menores de 20.000 habitantes.

El plan cuenta con dos líneas de actuación: la reparación y mejora de instalaciones deportivas y la creación de nuevos senderos o la mejora de los existentes. Su objetivo es garantizar que todos los almerienses, independientemente del lugar en el que residan, puedan acceder a "instalaciones adecuadas y de calidad para practicar deporte y cuidar su salud".

Por otro lado, la Diputación de Almería también ha hecho posible la puesta en marcha del gimnasio municipal de Alcolea mediante una subvención de 180.000 euros para adaptar un almacén municipal situado en la calle Cerro de la Cruz. El gimnasio dispone de más de 117,40 metros cuadrados de superficie útil e incorpora vestuarios, duchas y aseos.