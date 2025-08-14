La Diputación de Almería reúne a unos 60 alcaldes para informar sobre la convocatoria de Empleo Estable 2025

Reunión de la Diputación de Almería con alcaldes de la provincia para abordar la convocatoria de Empleo Estable 2025 del PFEA. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería se ha reunido con alrededor de 60 alcaldes de la provincia que son partícipes en el Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para informarles sobre la convocatoria de Empleo Estable 2025.

Así, la diputada del PFEA, Matilde Díaz, ha mantenido un encuentro con los municipios que tienen un convenio de colaboración entre sus Ayuntamientos, el PFEA y la Diputación para la ejecución conjunta de obras y servicios de competencia municipal, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En esta reunión se han comunicado las modificaciones introducidas en la convocatoria realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal el pasado día 31 de julio de 2025, de subvenciones a las Corporaciones Públicas, para la contratación de trabajadores desempleados para proyectos de obras y servicios de interés general y social de proyectos generadores de Empleo Estable.

Los alcaldes han mostrado su "inquietud" por los cambios de criterio que se han producido en la selección de los proyectos de Empleo Estable para el PFEA 2025 por parte del SEPE, por lo que se ha acordado la solicitud de una reunión conjunta con Subdelegación para que se dé una explicación sobre los mismos.