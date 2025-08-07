La Diputación de Almería sella las filtraciones en Ohanes con una obra de 150.000 euros de los Planes Provinciales

OHANES (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

Las inversiones de los Planes Provinciales 2024-2027 ya se han materializado en Ohanes (Almería) con una actuación de 150.000 euros en la calle Glorieta, donde se han ejecutado obras de mejora y acondicionamiento que han permitido solucionar los problemas de filtraciones de agua que afectaban a varias viviendas colindantes.

La intervención busca subsanar estos problemas causados por una "impermeabilización deficiente", y mejorar el pavimento, que actualmente es una solera de hormigón con encintado de adoquines que "presenta afecciones", según ha indicado la institución provincial en una nota.

Para ello, se ha demolido el pavimento existente y se ha ejecutado uno nuevo de hormigón y la impermeabilización de los encuentros con las fachadas y la mejora del drenaje.

Además, han saneado las redes de abastecimiento y saneamiento, "incluyendo nuevas acometidas a las viviendas y canalización subterránea para futuras instalaciones eléctricas de baja tensión".

El diputado provincial, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado este municipio de la Alpujarra para conocer de primera mano el resultado de esta actuación financiada por la Diputación de Almería y ha destacado "la importancia de las inversiones de Planes Provinciales, puesto que permiten a los pequeños municipios afrontar inversiones que, de otro modo, les sería imposible asumir en solitario".

"Estamos ante una obra tan necesaria, como importante porque va a solucionar un problema de filtraciones que sufrían los municipios al tiempo que se mejora el pavimento y se embellece este pueblo alpujarreño", ha asegurado.

En este sentido, Rodríguez ha señalado que "estamos muy agradecidos de que los Planes Provinciales se sigan materializando en toda la provincia, permitiendo mejorar infraestructuras y servicios esenciales". "Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Ohanes el compromiso y la dedicación que está demostrando, no solo en esta actuación, sino en todas aquellas que compartimos con la Diputación", ha expresado.

El diputado provincial ha recordado que "el Ayuntamiento se ha ahorrado el cien por cien de su aportación a esta obra gracias a las medidas puestas en marcha por la Diputación". "No sólo se ha ahorrado la totalidad del ahorro generado por la baja en la adjudicación, sino que también se descuenta un montante por haber realizado la encomienda de gestión del servicio tributario", ha precisado.

Asimismo, Rodríguez ha destacado que los Planes Provinciales 2024-2027 "marchan a buen ritmo tras haberse tramitado los proyectos de 29 municipios por valor de diez millones de euros; además ya se han licitado y/o adjudicado 5,4 millones de euros de 14 municipios".

Por su parte, el teniente alcalde de Ohanes, Pedro Manuel Ortega, ha manifestado que "se ha ejecutado una reforma integral que ha incluido la renovación del saneamiento, el abastecimiento y la pavimentación, solucionando además problemas graves de roturas de agua que veníamos arrastrando".

"Para un pueblo pequeño como el nuestro, abordar una obra de esta magnitud sería muy complicado sin el apoyo de la Diputación. Por eso estamos especialmente satisfechos con el resultado, ya que la actuación se ha ejecutado dentro de los plazos previstos y ha supuesto una mejora notable para la calle Glorieta y para todos los vecinos que la transitan a diario", ha apostillado Ortega.