La Diputación de Almería valora la labor social de las Siervas de María y las Esclavas de María Inmaculada

El presidente de la Diputación de Almería visita a las Siervas de María. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el vicepresidente, Ángel Escobar Céspedes, ha realizado una visita institucional al convento de las Siervas de María y la casa de las Esclavas de María Inmaculada en apoyo a su labor social.

La visita ha arrancado en el convento de las Siervas de María, donde las autoridades han sido recibidas por el capellán, Ramón Garrido Domene, y la madre superiora Sor Laura. Allí, según ha explicado la Diputación en una nota, han realizado una oración por los 103 municipios en la capilla del convento y han tenido un encuentro con las hermanas del convento.

Durante el recorrido, el presidente ha conocido de primera mano la historia de una congregación que llegará a su 150 aniversario en Almería en 2026. Desde su llegada en 1876, las Siervas de María "han destacado por su labor gratuita en el cuidado de enfermos en sus hogares, interviniendo en momentos críticos como las diversas epidemias sufridas por la ciudad", según ha recordado la institución.

En este sentido, la Diputación colabora con una aportación de 10.000 euros para los actos conmemorativos de esta efeméride que tiene carácter provincial.

EL presidente y el vicepresidente se han desplazado a pie hasta la Casa de las Esclavas de María Inmaculada. Allí, la Hermana Loli ha detallado la misión de esta orden, fundada por la Beata Juana María Condesa Lluch, que llegó a Almería en 1916 para proteger a las mujeres jóvenes trabajadoras.

Durante la visita, ha conocido las instalaciones "que van mucho más allá del alojamiento" puesto que "conforman un auténtico hogar para mujeres y, en algunos casos, también para sus hijos". Compaginan el apoyo a mujeres del ámbito rural e inmigrantes. "El presidente ha pedido por las mujeres vulnerables para que encuentren el camino hacia una vida plena", han indicado desde Diputación.

García Alcaina ha destacado la vigencia de su labor, que hoy continúa a través de la Residencia en la que "realizan un encomiable trabajo de protección a las mujeres y niños vulnerables" y el Colegio María Inmaculada.

"Su trabajo histórico en municipios como Tabernas y El Ejido, y su actual presencia internacional, refuerzan el valor de esta institución en nuestra provincia que demuestra la labor social de una congregación que nació con la revolución industrial para dar una respuesta social a los problemas que sufrían en Valencia las mujeres que llegaban del ámbito rural", ha señalado el presidente.