La Diputación impulsa actividades culturales y formativas para las mujeres en Almería

Celebración de un cine fórum. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha clausurado una nueva actividad de la XXVI edición de los talleres Carmen de Burgos en Antas y ha llevado a cabo un cine-fórum en Vélez-Rubio con la proyección del documental 'El peso de la ausencia'.

En esta edición, los talleres Carmen de Burgos se sitúan en el centro de la estrategia, con más de 60 actividades impulsadas en ámbitos rurales y de interior, seguidas de una iniciativa de cine-foro que busca sumar sensibilización y participación activa.

Así, la Diputación de Almería ha clausurado el taller de teatro en Antas con la representación de las alumnas del taller de la obra que lleva por título 'A ti... ¿Cómo te van a recordar?'. Esta actividad como objetivo promover la participación sociocultural de las mujeres en sus municipios, a través del aprendizaje de diferentes modalidades.

La XXVI edición de los talleres Carmen de Burgos está llegando a municipios de menos de 20.000 habitantes. Este programa busca promover e incentivar la participación sociocultural de las mujeres con actividades como pintura, música, teatro, danza, flamenco, fotografía, escritura o poesía.

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha señalado que estos talleres "reafirman nuestro compromiso con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la provincia de Almería. A través de la cultura y el arte, seguimos impulsando su participación activa en la sociedad, fortaleciendo su papel en el desarrollo económico y social".

Entre los municipios beneficiados figuran Albánchez, Albox, Arboleas, Benahadux, Canjáyar, Dalías, Laujar de Andarax, Sorbas, Turre y Vera, entre otros.

Gracias a este despliegue, la diputación ha asegurado que "la cultura es una herramienta de transformación social" y que las mujeres de toda la provincia "tienen acceso a espacios de expresión, aprendizaje y vínculo comunitario, vivan donde vivan", ha añadido Cruz.

En línea, la diputada de Igualdad y Familia ha asistido al cine-fórum que se ha celebrado en Vélez-Rubio, en el Teatro Óvalo, con la proyección del documental 'El peso de la ausencia', del realizador Alberto Gómez Uriol.

Este trabajo, premiado y reconocido en festivales, aborda de forma intensa la violencia machista y la memoria histórica del feminicidio. Esta actividad cinematográfica está dirigida a población en general y especialmente alumnado joven, y se enmarca en actos conmemorativos del Día contra la violencia de género.

La colaboración entre la diputación, el municipio y el autor ha permitido que el público joven participe activamente en un espacio de diálogo, reflexión y sensibilización, completando así la acción formativa más creativa de los talleres.