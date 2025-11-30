La Diputación inicia en Olula del Río el Circuito de Música Navideña Tradicional Almeriense

Inicia en Olula del Río el Circuito de Música Navideña Tradicional Almeriense. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha puesto en marcha el Programa de Música Navideña Tradicional Almeriense, incluido en el Plan Provincial 2025, con la celebración del primer concierto en la Iglesia de la Anunciación de Olula del Río. Este ciclo, impulsado por el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, tiene como objetivo difundir, proteger y poner en valor la música tradicional que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la provincia

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha asistido al concierto inaugural que ha reunido a los grupos Zaharagüí, Cuadrilla Almeriense y Auxar, en una tarde dedicada a los "aguilandos, auroras y villancicos tradicionales, expresiones musicales transmitidas de generación en generación y cuya pervivencia se ve amenazada por los cambios sociales actuales", según ha recogido la institución provincial en una nota.

Morales ha puesto en valor el inicio de este circuito destacando que "arrancamos un programa que nos conecta con la raíz más auténtica de nuestra identidad. La música navideña tradicional forma parte de nuestra memoria colectiva y, gracias a este ciclo, la llevamos nuevamente a los pueblos donde nació, para que siga viva y siga sonando generación tras generación".

Asimismo, la diputada ha subrayado el compromiso del Área con el patrimonio cultural inmaterial y con los grupos que trabajan por recuperarlo. "Queremos visibilizar el enorme trabajo que realizan nuestras cuadrillas, investigadores y especialistas. Su labor es esencial para conservar un legado único que distingue a la provincia de Almería y que, a través de estos conciertos, compartimos con miles de vecinos durante estas fechas tan especiales", ha destacado.

El circuito continuará en los próximos días con actuaciones en distintos municipios de la provincia: Bédar (13 de diciembre), Turrillas (20 de diciembre), una cuarta fecha pendiente de ubicación el 27 de diciembre, y Alcolea (30 de diciembre), con la participación de grupos como Talama, Cuadrilla de Adra, Cuadrilla de Sorbas y Zaharagüí, entre otros.