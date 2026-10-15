La Diputación presenta el nuevo cartel del 51º edición del Rallye Costa de Almería

Imagen de la presentación del nuevo cartel del 51º Rallye Costa de Almería. - CURRO VALLEJO-DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cartel del 51º Rallye Costa de Almería, una de las citas históricas del automovilismo andaluz, se ha presentado en la mañana de este jueves en la sala de prensa del Ayuntamiento de Almería y que se celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre

En el acto han participado el concejal delegado del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro; la diputada delegada especial de Turismo y Patrimonio Histórico de la Diputación Provincial, María José Herrada; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso Borbalán, y el presidente del Automóvil Club de Almería, Francisco José Clemente, así como Antonio Hernández, jefe de Deportes de la Junta de Andalucía.

Antonio Casimiro ha destacado que el Rallye Costa de Almería representa un ejemplo de la apuesta municipal por el deporte como motor de actividad, convivencia y proyección exterior. "Almería es una ciudad activa, capaz de acoger competiciones de primer nivel", ha señalado".

El concejal ha subrayado, además, el valor de una prueba referente del automovilismo andaluz y ha agradecido al Automóvil Club de Almería su esfuerzo organizativo y su compromiso con el deporte. También ha reconocido el respaldo de la Federación Andaluza de Automovilismo para mantener esta cita en el calendario deportivo.

La diputada de Turismo, María José Herrada, ha señalado que el Rallye Costa de Almería es una cita deportiva que lleva la afición al motor a los municipios por los que discurre. Con motivo de la presentación del cartel de su 51.ª edición, Herrada ha señalado la continuidad de esta prueba en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y ha invitado a "pilotos, equipos y aficionados a disfrutar de la competición con responsabilidad, respetando las indicaciones de la organización, las zonas habilitadas para el público y a los vecinos de las localidades participantes. El rallye este año ha cambiado de fecha y se celebrará los días 13 y 14 de noviembre".

Por su parte, Manuel Alonso Borbalán ha puesto en valor "las condiciones de Almería y provincia para la celebración de competiciones de este nivel".

CARACTERÍSTICAS DEL RALLYE

Según ha detallado la institución provincial, el 51º Rallye Costa de Almería reunirá entre 50 y 70 equipos y será puntuable para los campeonatos de España, Andalucía y la Región de Murcia de Rallyes de Asfalto, además del Campeonato Provincial de Automovilismo Trofeo Diputación 2026. La prueba contará con un recorrido de más de 460 kilómetros, de los que cerca de 109 serán cronometrados, y atravesará 19 municipios de la provincia.

Almería acogerá la ceremonia de salida el viernes 13 de noviembre, a las 20,00 horas, y la llegada de los participantes el sábado 14, también a partir de las 20.00 horas. En este sentido, Antonio Casimiro ha invitado a los almerienses y a quienes visiten la ciudad "a acercarse a este espacio para disfrutar de cerca de los vehículos y del ambiente de la competición, así como a seguir el desarrollo del rallye respetando las indicaciones de seguridad y las zonas habilitadas para el público".

Uno de los momentos centrales de la presentación ha sido el descubrimiento del cartel oficial de esta 51.ª edición, diseñado por Paula Guadalupe Rodríguez. Francisco Clemente ha explicado que "la composición reúne imágenes vinculadas a dos momentos destacados de la historia reciente de la prueba y rinde homenaje a la trayectoria de Rafael Ruiz, conocido como Rafa Ruiz, socio del Automóvil Club de Almería y presidente de la entidad entre 1998 y 2003".

La imagen principal muestra el Mitsubishi con el que Rafael Ruiz y José García Ferri se proclamaron campeones de Andalucía de rallyes en 2005. El vehículo aparece sobre un fondo que combina una vista del Puerto de Almería con el Alpine con el que Jorge Cagiao y Javier Martínez se impusieron en el 50 Rallye Costa de Almería.