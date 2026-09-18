La diputada de Igualdad de Almería participa en la reunión de la campaña institucional por el 25N en Huelva

Reunión de coordinación para la campaña del 25N de las diputaciones andaluzas. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva acoge estos días la reunión de trabajo de las ocho diputaciones provinciales de Andalucía para coordinar la campaña institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El encuentro, celebrado en la sede de la Diputación de Huelva, ha contado con la representación de la Diputación de Almería, a través de la diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, y el equipo técnico del área.

Nieto ha señalado en una nota que "las ocho diputaciones andaluzas hablemos con una sola voz frente a la violencia machista es una garantía de que ese mensaje llegue con fuerza a cada rincón de nuestras provincias, también a los municipios más pequeños de Almería".

Además, la diputada ha destacado la importancia de que las diputaciones, por su cercanía a los ayuntamientos, puedan acercar la campaña y los recursos a las zonas rurales. La diputada de Familia e Igualdad ha subrayado además el eje de la campaña de este año, centrada en la violencia vicaria.

"Desde la Diputación de Almería seguimos comprometidos con este trabajo conjunto durante todo el año, no solo en las fechas señaladas, porque la lucha contra la violencia machista exige una respuesta firme y permanente", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha dado la bienvenida a las representantes de las áreas de Igualdad de las ocho provincias andaluzas, que desde hace más de veinte años trabajan de forma coordinada en las campañas del 8 de marzo y del 25 de noviembre para trasladar un mismo mensaje en toda Andalucía.

A lo largo de estos dos días de trabajo, las representantes de Igualdad de las ocho diputaciones han conocido, analizado y consensuado la propuesta de campaña institucional diseñada en esta ocasión por la Diputación de Huelva, y han contado con la presencia de la psicóloga y especialista en violencia contra las mujeres Sonia Vaccaro.