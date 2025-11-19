El documental 'Lorca en La Habana' revive en Fical (Almería) la etapa "más singular" del poeta andaluz en Cuba

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Biblioteca Pública Villaespesa ha acogido este miércoles una nueva sesión de Fical Documental en la que se ha presentado 'Lorca en La Habana', un documental de casi una hora y media que repasa la etapa que el escritor granadino vivió en Cuba en 1930.

"La desconocida y, a la vez, singular" etapa de Federico García Lorca en La Habana es lo que se muestra en el último documental de los directores José Antonio Torres y Antonio Manuel Rodríguez.

A través de este trabajo, la cinta recupera la huella que el autor dejó en la isla y las creaciones que desarrolló allí, así como la influencia que Cuba ejerció en su figura.

El poeta andaluz llegó a La Habana desde Nueva York el 7 de marzo de aquel 1930. Fue invitado para impartir tres conferencias y acabó prolongando su estancia hasta el 12 de junio, más de tres meses, atraído por el ambiente cultural y el "embrujo" que vivió durante aquel periodo.

El documental está producido por José A. Torres junto a José Manuel Giraldo y Antonio Carreño, con un guion firmado por Torres y Antonio Manuel Rodríguez. El reparto lo forman Inima Duce Fuentes, Laura Martín, Javier Vergara, Manuel Carrasco, Carlos Cruz, Javier Jiménez y Antonia Carranza.

Precisamente su director, José Antonio Torres, y el productor, Antonio Carreño, han asistido a Almería para participar en la proyección de este trabajo. Con Carlos Vives como maestro de ceremonias, ambos han mantenido un breve diálogo con los asistentes antes del inicio de la proyección.

Vives ha resaltado que "este documental te deja con un muy buen sabor de boca, es una pieza preciosa y tiene un final increíble que muchos desconocíamos".

Por su parte, Torres ha agradecido "al festival" y ha dado la bienvenida a todos los asistentes a esta visualización. El director ha añadido que "los cineastas, lo que hacemos es contar las cosas con nuestros trabajos. Han sido tres años de trabajo que, espero y deseo, que gusten".

Torres ha señalado que "este viaje supuso un antes y un después en su vida, de hecho, le escribió a la madre diciendo 'Si me pierdo, que me encuentren en Cuba o en Andalucía'". Al finalizar, se ha celebrado una charla-coloquio con ambos en la que han comentado las principales inquietudes y han respondido a las preguntas de los espectadores.

Además de este trabajo, José Antonio Torres ha dirigido los documentales 'Pasos perdidos' (2017), 'De la cruz al martillo' (2019), 'El complot de Tablada' (2021) y la serie 'Arqueología de lo jondo', realizada en 2023.