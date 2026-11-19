La presentación de 'La maleta de Álex', el documental dirigido por Alejandro Cortés Calahorra que repasa la vida y la trayectoria del actor Álex Angulo, en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este jueves la presentación de 'La maleta de Álex', el documental dirigido por Alejandro Cortés Calahorra que repasa la vida y la trayectoria del actor Álex Angulo, fallecido en 2014. La cinta ha formado parte de la sección Estrenos Cine Documental, ofreciendo un acercamiento al intérprete a través de los recuerdos de su familia, sus compañeros de profesión y su hija Dodó.

Según ha informado la Diputación provincial en una nota, la presentación ha contado con la participación del director de Fical, Enrique Iznaola; el productor del documental, Juantxu Álvarez, y el director y guionista, Alejandro Cortés Calahorra, quienes han detallado el origen de una producción que combina memoria cinematográfica, investigación y archivo familiar.

Diez años después de la muerte de Álex Angulo, Dodó, la hija que el actor adoptó en China, viaja desde Taiwán para profundizar en la figura de su padre. Acompañada de una maleta que conserva objetos y recuerdos personales, emprende un recorrido por Bilbao y Madrid en el que se reencuentra con familiares, amigos y profesionales del cine, el teatro y la televisión.

A través de sus testimonios y de fragmentos de las obras del intérprete, el documental reconstruye su carrera en el audiovisual español, al tiempo que aborda el proceso personal de Dodó por recuperar el vínculo con su padre y su propia identidad.

Durante la presentación, Juantxu Álvarez, productor y antiguo representante de Álex Angulo, ha explicado que el proyecto nació tras hallar, después del fallecimiento del actor, varias maletas con materiales acumulados durante toda su vida y trayectoria profesional. "Encontramos unas maletas en las que había un montón de objetos que Álex iba guardando de toda su vida, de toda su carrera", ha recordado. Aquellos documentos fueron digitalizados y reunidos en una página web antes de convertirse en el punto de partida de la cinta.

UN RETRATO CONSTRUIDO DESDE LA AMISTAD Y LA MEMORIA CINEMATOGRÁFICA

La película reúne los testimonios de Ramón Barea, César Sarachu, Álex de la Iglesia, José Coronado, María Pujalte y Pepe Viyuela, entre otros participantes, que contribuyen a reconstruir las distintas facetas personales y profesionales del actor.

Por su parte, el director, Alejandro Cortés Calahorra, ha explicado que el proyecto surgió cuando sus impulsores le mostraron el contenido de la maleta y le plantearon la posibilidad de convertir aquel archivo en un documental. El cineasta ha resaltado el trabajo de investigación, documentación y montaje necesario para articular un relato que, más allá de repasar su filmografía, aborda su dimensión personal. En este sentido, ha señalado que el viaje emprendido por Dodó ha permitido aportar nuevas perspectivas sobre Álex Angulo a través de las personas más cercanas a él.

Asimismo, ha expresado su deseo de que la cinta suscite distintas reacciones entre los espectadores --desde la nostalgia hasta la sorpresa y el humor-- y recupere la figura del intérprete.

Por su parte, Enrique Iznaola ha recordado su relación personal y profesional con Álex Angulo, así como su vínculo con Juantxu Álvarez a lo largo de los años. El responsable del festival ha subrayado la pertinencia de recuperar la figura de un intérprete al que ha definido como "un actor magnífico", y ha celebrado que el documental haya llegado a las pantallas tras varios años de desarrollo.