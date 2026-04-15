La ECAM ofrecerá en Almería un curso gratuito e intensivo de Coordinación de Producción

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ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través de Filming Almería 'Oficina Provincial de Cine', ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual (ECAM) de la Comunidad de Madrid para la realización en Almería de un curso intensivo y gratuito de Coordinación de Producción dirigido principalmente a profesionales del sector audiovisual.

El curso se desarrollará desde el 17 de abril al 17 de mayo --salvo el 1, 2 y 3 de mayo-- en el aula ubicada en la calle Doctor Aráez Pacheco 2. En total se impartirán 60 horas lectivas los viernes, de 17,00 a 20,30 horas; los sábados, de 9,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas; y los domingos, de 10,00 a 13,00 horas.

Según ha explicado la institución provincial en una nota, el curso que impartirá la experta en la puesta en marcha de proyectos audiovisuales Lorena Jiménez tiene como objetivo orientar a personas interesadas en desarrollarse en la profesión de coordinación de producción, así como brindar los recursos básicos e imprescindibles para desempeñar el puesto, y disfrutar de él.

La formación está dirigida a profesionales del sector audiovisual interesados en la coordinación de producción y a profesionales de sectores como la gestoría laboral y/o contable que quieran desarrollarse en este campo.

El plan de estudios del curso se compone de cuatro partes: una introductoria donde se exponen las funciones de coordinación de producción; una segunda que se adentra en el análisis del sector nacional e internacional, organigramas de trabajo, funciones y el estudio de un caso práctico en su fase inicial; una tercera sobre caso práctico en la fase de nudo y, por último, una cuarta centrada en la visión global del proyecto, el marco normativo o perspectivas laborales, entre otros aspectos.

Lorena Jiménez Salas ha centrado sus últimos cuatro años de actividad profesional en varios puestos de trabajo complementados y orientados a la puesta en marcha de proyectos audiovisuales. De este modo, sus conocimientos y aprendizaje "abarcan cosas como la búsqueda de financiación pública y privada, la obtención de contratos de televisión pública, la gestión laboral, abarcando la contratación, elaboración de memos o la implantación de convenios".

La inscripción, para la que hay que realizar el abono de una fianza de 150 euros que se reembolsará una vez finalizado el curso, se puede formalizar en el siguiente enlace de la web de la ECAM: https://ecam.es/curso_intensivo/coordinacion-de-produccion/.