El Ejido (Almería) estrena el Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte tras invertir más de 2,6 millones

Autoridades y representantes institucionales durante la inauguración del nuevo Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte, en El Ejido (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, han inaugurado este miércoles el nuevo Pabellón y Centro de Usos Múltiples de Ejido Norte, una instalación deportiva fruto del convenio de colaboración entre ambas administraciones y que ha contado con un presupuesto de más de 2,6 millones de euros.

La inauguración ha comenzado con el corte de cinta, el descubrimiento de la placa inaugural y un recorrido por las instalaciones, además de una exhibición del Club Indalrítmica Murgis, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La regidora ejidense ha señalado que el nuevo pabellón deportivo "viene a responder a una necesidad real de nuestro municipio y que amplía y mejora nuestra red de instalaciones deportivas".

Ibáñez ha definido el edificio como "una infraestructura moderna, funcional y preparada para ser utilizada cada día por nuestros clubes, nuestros deportistas, nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestras familias".

Asimismo, ha agradecido de manera especial "la colaboración de la Diputación Provincial de Almería y de su presidente, gracias por estar al lado de El Ejido y por hacerlo con hechos, con proyectos y con inversiones".

Por su parte, el presidente provincial ha afirmado que con el nuevo pabellón "se da una eficaz respuesta a las necesidades de más y mejores espacios deportivos para un municipio que no para de crecer" y ha apuntado que las instituciones deben responder a ese crecimiento poblacional "con proyectos como este que hacen ciudad, comarca y provincia y que promueven y facilitan la actividad física y deportiva entre la ciudadanía en unas instalaciones de primer nivel".

García Alcaina también ha recordado que la "fluida y excelente" colaboración institucional entre Diputación y Ayuntamiento se materializa en otros proyectos para El Ejido, como el futuro Complejo Deportivo de Almerimar.

"Diputación es la principal aliada de los 103 municipios para que puedan seguir mejorando y creciendo en infraestructuras y servicios de calidad consolidando el desarrollo y prosperidad de nuestra tierra. Con este objetivo seguiremos haciendo de El Ejido y de toda la provincia de Almería un lugar cada día mejor para vivir", ha apostillado.

En esta línea, la alcaldesa ha recordado además que "esta infraestructura es una respuesta a una realidad y a una necesidad, ya que Ejido Norte no ha dejado de crecer, en la actualidad cuenta con 23.600 vecinos".

"Pero no se trata de simplemente de crecer, sino de crecer mejor, de conseguir que ese dinamismo económico y esa capacidad emprendedora que caracterizan a El Ejido vayan acompañados también de un municipio con una gran calidad de vida, y el deporte ocupa un lugar fundamental en ese modelo", ha añadido.

2.397 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

El nuevo Centro de Usos Múltiples y Pabellón Deportivo de Ejido Norte cuenta con una superficie construida de 2.397 metros cuadrados, distribuida en dos plantas, sobre una parcela municipal de más de 3.600 metros cuadrados.

El primer volumen alcanza una altura exterior aproximada de 9,5 metros. En la planta baja se ubican el acceso principal, un punto de atención, un distribuidor desde el que se accede a una sala multiusos, vestuarios, almacén, aseos adaptados, despacho de administración, escaleras, un ascensor para diez personas y cuartos de instalaciones.

La planta alta está formada por tres salas multiusos para actividades dirigidas, comunicadas por un distribuidor y con acceso interior. El edificio incorpora además aperturas longitudinales tanto en la planta baja como en la alta y seis lucernarios fijos "para garantizar iluminación natural y un menor consumo eléctrico".

El segundo volumen está destinado a una pista deportiva de casi 1.100 metros cuadrados, además de vestuarios, aseos, almacén y una zona de graderío en la planta alta con capacidad para casi 200 personas. Este volumen alcanza los once metros de altura en el exterior y 7,5 metros en el interior.

Se trata de un espacio polivalente y multifuncional que dispone de todos los equipamientos y podrá acoger, además de actividades deportivas, otras de carácter lúdico, social y cultural.

La alcaldesa ha resaltado que más de 5.000 personas participan en el programa municipal de deportes y ha subrayado la importancia del deporte "como herramienta para unir y para fomentar la convivencia, la integración y la cohesión social".

"Es una de las mejores maneras de encontrarnos, de compartir, de descubrir todo lo que nos une y de fortalecer esa identidad común que nace de sentirnos parte de El Ejido", ha señalado.

Ibáñez ha asegurado que desde el Ayuntamiento "seguiremos apostando y trabajando para que El Ejido siga avanzando" y ha concluido que "dentro de poco será también una realidad el nuevo Pabellón de Almerimar, otra infraestructura muy necesaria para un núcleo que sigue creciendo y que necesita que sus servicios y equipamientos crezcan con él".