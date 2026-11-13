Enrique Cerezo recuerda a las víctimas del accidente de Urda al recoger su premio en el XXV Festival de Cine de Almería

El productor Enrique Cerezo recoge el Premio 'Almería, tierra de cine' durante la gala inaugural del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El productor Enrique Cerezo ha recibido este viernes el Premio 'Almería, tierra de cine' durante la gala inaugural del XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), en la que ha rendido homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) y ha reivindicado su vinculación con una provincia a la que ha agradecido "muchos años de felicidad".

Antes de repasar su trayectoria, el también presidente del Atlético de Madrid ha considerado que hay momentos en los que el presente obliga a "dejar a un lado las palabras previstas y recordar aquello que verdaderamente importa".

Cerezo, que cumple 55 años de trayectoria profesional, ha regresado al certamen almeriense 15 años después de recibir este mismo reconocimiento, que ha completado durante la mañana con el descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama, junto al Teatro Cervantes.

"Aquí aprendí, aquí rodé y aquí encontré la inspiración en muchas películas", ha manifestado el productor, que ha recordado sus primeros trabajos como ayudante de cámara en la provincia y la realización de su único documental como director, 'La sonrisa del sol: Almería' (1974). Así, ha considerado a Almería "uno de los escenarios fundamentales de mi propia historia".

El homenaje ha contado con la participación de la directora Mabel Lozano, quien ha definido a Cerezo como "uno de los grandes motores del cine español" y ha destacado su labor de recuperación del patrimonio cinematográfico. "Cuando rescatas esas películas también rescatas nuestra historia", ha expresado.

El productor ha recibido el galardón de manos del vicepresidente primero de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, en una ceremonia celebrada en el Auditorio Maestro Padilla, presentada por la periodista Elena Sánchez y amenizada con las actuaciones musicales de Ruth Lorenzo, que ha interpretado 'Cry', 'Purple Rain' y 'Reina'.

La gala ha servido también para celebrar las bodas de plata de Fical, cuya programación reúne 20 largometrajes a competición, 32 cortometrajes y 27 series nacionales, además de incorporar una nueva categoría de 'Ópera Prima' Documental.

SEGURA Y GUTIÉRREZ REIVINDICAN EL PAPEL DEL PÚBLICO

Otro de los reconocimientos de la noche ha recaído en Santiago Segura y María Luisa Gutiérrez, responsables de 'Bowfinger International Pictures', quienes han recibido el Premio Especial 25 Aniversario Fical a la Producción por su contribución al cine español, con títulos como las sagas 'Torrente', 'Padre no hay más que uno' y 'A todo tren', así como 'El reino' y 'La infiltrada'.

Gutiérrez ha defendido la necesidad de "cuidar" la industria y ha reivindicado la importancia de los espectadores. "Podemos tener las mejores historias, los mejores equipos y las mejores ideas, pero sin espectadores no hay industria", ha señalado antes de asegurar que "el futuro del cine no se espera, se construye".

Por su parte, Segura ha recurrido al humor para reconocer el papel de su compañera. "Detrás de una gran mujer a veces hay un hombre de mediana estatura", ha bromeado el cineasta, que también ha dedicado el galardón a Enrique Cerezo, al que ha considerado una inspiración en su carrera.

'CARTA BLANCA' ABRE LAS PROYECCIONES DEL FESTIVAL

La ceremonia ha concluido con la entrega del Premio Filming Almería a 'Carta blanca', la nueva película de Gerardo Herrero, rodada en escenarios de la provincia como el desierto de Tabernas y basada en la novela homónima de Lorenzo Silva. La cinta, ambientada en la guerra del Rif, ha protagonizado el primer estreno cinematográfico de esta edición.

La productora Mariela Besuievsky ha agradecido el respaldo de las instituciones al rodaje, desarrollado prácticamente en su totalidad en Almería.

Por su parte, Lorenzo Silva ha reconocido que nunca imaginó que su novela pudiera llegar a la gran pantalla. "Sinceramente, nunca creí que esto se pudiera convertir en cine", ha confesado el escritor, quien ha definido la adaptación como "un gran milagro" por las dificultades que ha supuesto sacar adelante el proyecto.

El reconocimiento, entregado por la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, y el director de Fical, Enrique Iznaola, ha dado paso a la proyección de la película, con la presencia de parte de su reparto, entre ellos Salva Reina e Iván Pellicer.

Con esta ceremonia, el certamen ha abierto diez días de programación que incluirán estrenos cinematográficos y televisivos, encuentros con profesionales del sector y homenajes a figuras como Emma Suárez, Paula Echevarría y Tom Berenger, además de exposiciones dedicadas a los 25 años de Fical y al 60 aniversario de 'El bueno, el feo y el malo'.