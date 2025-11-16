El equipo de 'Esmorza amb mi' reivindica en Fical (Almería) la versión original: "Era lo más coherente"

Enrique Iznaola, la productora Ángeles Masclans y el director Iván Morales posan junto al cartel de ‘Esmorza amb mi’ durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Iván Morales y la productora Ángeles Masclans de la película 'Esmorza amb mi' --'Desayuna conmigo'-- han presentado este domingo el largometraje que compite en la sección 'Ópera Prima' de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

En el encuentro han defendido que la versión original subtitulada forma parte esencial del espíritu de una historia concebida "desde la intimidad" y han reconocido que esta decisión ha limitado su distribución, aunque "era la más coherente" con el proyecto.

La productora ha explicado que el equipo sentía que el doblaje desvirtuaría una obra ubicada en un espacio "tan concreto como el Raval" barcelonés y que "recogía tantísimas peculiaridades". "No podíamos pasarla por un filtro que rompiera ese tono tan íntimo", ha manifestado.

La película, de 109 minutos de duración, nace de una obra teatral que el propio Morales escribió hace casi una década, un texto que ya exploraba la incomunicación y el desamor desde la mirada de varios personajes atrapados en sus propias rutinas emocionales.

Para su adaptación al cine, el director ha buscado ampliar ese universo a través de un lenguaje estrictamente cinematográfico. "Queríamos mostrar cómo cada uno vive en su propia película cerrada y cómo cuesta romper esa alienación para conectar con los demás", ha expuesto.

En este sentido, Morales ha detallado que el proceso creativo ha estado influido por el trabajo teatral, con un sistema de ensayos continuado que ha permitido al reparto "habitar el cuerpo del personaje". Asimismo, ha recordado que escenas de gran intensidad emocional, como las protagonizadas por Marina Salas, se han rodado en espacios muy reducidos y con un equipo mínimo para preservar la concentración del intérprete.

El largometraje ha contado con la implicación de tres productoras que, según Masclans, han mantenido "una confianza ciega" en la visión del director. La productora ha recordado además que parte del reparto se cerró en Almería, durante un encuentro casual con Álvaro Cervantes en una visita previa al festival, un hecho que Morales ha recordado como "una de las piezas" que hicieron avanzar el proyecto.

El director ha descrito su debut como "un milagro", una expresión con la que ha querido subrayar la dificultad de levantar una ópera prima y la importancia de haber contado con un entorno que le ha permitido trabajar "con honestidad y con el compromiso de tu propia voz".