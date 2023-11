El Espacio Alma acoge la proyección del drama migratorio documental de Paula Palacios 'Cartas mojadas'

ALMERÍA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Paula Palacios ha presentado este viernes en el Espacio Alma de Almería su documental 'Cartas mojadas', un filme estrenado en el año 2020 que se ha proyectado ante los miembros del tejido asociativo local, en una iniciativa promovida por Fical y Fundación La Caixa.

Patricia Maldonado, directora de Fundación La Caixa en Andalucía, ha presentado la actividad "incidiendo en la importancia de contar este tipo de historias para visibilizar la realidad de los procesos migratorios", según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

La directora se ha congratulado porque su proyecto llegue a Almería tres años después de su estreno y ha contado de dónde nace su vocación por narrar historias de este tipo. "Siempre me ha apasionado viajar y muy pronto me impactó todo aquello de las fronteras, los pasaportes o el que sea tan complicado para muchas personas", ha subrayado Palacios.

"Que yo haya nacido en España y tenga pasaporte español es suerte; no es algo que yo me haya ganado. Le damos tanto valor a algo que no depende realmente de nosotros, que es lo que me ha llevado a hacer este tipo de proyectos", ha añadido.

Palacios aborda los aspectos relacionados con la inmigración a través de distintos proyectos audiovisuales, sentido en el que se ha mostrado "pesimista con el futuro". "No vamos hacia ningún buen lugar y las estrategias que se están llevando a cabo a nivel político y social no están funcionando", ha dicho.

La cineasta destaca el recorrido y el calado que está teniendo en el espectador 'Cartas mojadas', gracias en parte a la dimensión que ha adquirido al ser proyectada en los cines. "Puede pasar que cuando pones un documental en casa que cuenta cosas muy duras el espectador se levante, mire el móvil o lo vea solo un rato. En el cine se da un cúmulo de emociones que era lo que yo andaba buscando", ha argumentado.

Sabedora de la realidad que hay tras los procesos migratorios, Palacios reclama a las instituciones una mayor responsabilidad y condena que desde Europa se esté financiado a la guardia costera de Libia para que intercepte pateras, impidiendo a las oenegés atenderlas.

"Como los países que reciben migrantes son los del sur, hay una lucha constante con los del norte, que se desentienden de lo que está pasando", incide la directora de 'Cartas mojadas', que alerta de una pérdida de humanización ante esta causa: "Entiendo que las palabras son importantes y que haya que llamar a la gente que emigra 'refugiados', pero creo que es la manera de deshumanizar y que parezcan números, y esos números son personas con historias y familias".

La directora ha querido apelar a la responsabilidad individual de cada cual, considerando que "todos podemos hacer". "Empatizar, el contacto visual con el mantero que está en la calle, tratar de entender por dónde ha pasado esa persona, es muy importante", asegura.

Paula Palacios se encuentra ahora trabajando en una película muy personal: 'Mi hermano Ali', que narra la historia de un niño al que conoció en una cárcel de Ucrania en 2012 y con el que entabló una relación fraternal. "La película tiene un punto de vista positivo porque su historia lo es, pero no deja de estar detrás el drama de la migración; en el fondo es un niño que cuando sale de su casa en Somalia tiene 14 años", ha apostillado.