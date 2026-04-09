El Espacio Alma de Almería acoge la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial sobre el Autismo

Acto en el Espacio Alma con motivo del Día Mundial para la Concienciación sobre el Autismo. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Alma ha acogido este jueves la lectura del manifiesto con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra oficialmente el 2 de abril, a través de una jornada centrada en "la inclusión, la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)".

Durante la jornada se ha puesto el foco en la eliminación de barreras, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la educación inclusiva, el acceso al empleo y la participación activa de las personas autistas en la sociedad, según ha indicado la Diputación en una nota.

En este sentido, el evento ha contado con la participación del alumnado del Aula TEA del Colegio Nueva Almería. También han asistido los representantes del movimiento asociativo, entre ellos el gerente de Altea Autismo Almería, Juanjo López, la presidenta de Asperger Almería, Amparo García, la presidenta de Dárata Almería, Rosario Mediaaldea, y una representante de Astea Autismo Almería.

El acto, organizado por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, ha contado con la participación de la concejal de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, quien ha destacado la necesidad de "avanzar de forma coordinada entre administraciones y asociaciones para construir una sociedad más inclusiva" a través de la "responsabilidad diaria".

Laynez ha recordado que el TEA afecta a una de cada cien personas en España, lo que supone "más de 470.000 personas", si bien "detrás de cada cifra hay personas, familias y realidades diversas que requieren acompañamiento, comprensión y recursos adecuados".

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto, ha destacado que "es fundamental sensibilizar a la sociedad y prestar atención a aquellas personas con necesidades y capacidades diferentes. Sólo unidos podremos lograr un entorno inclusivo y respetuoso".

Según Nieto, "cada persona con TEA es única con diferentes fortalezas, desafíos y formas de percibir el entorno" por lo que "reconocer esta diversidad es el primer paso hacia una mayor sensibilización". Asimismo, ha apostado por "visibilizar este trastorno para lograr concienciar a toda la sociedad".

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco González Bellido, ha incidido en "la necesidad de transformar las barreras en oportunidades en ámbitos como la educación y el empleo, apostando por el trabajo conjunto entre administraciones, entidades y familias para avanzar hacia una inclusión real".

Asimismo, la jefa de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno en Almería, María Luisa Maroto, ha valorado "la diversidad de las personas, la riqueza que aportan las diferencias y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión plena".

Al acto también han acudido los delegados territoriales de la Junta de Andalucía Francisco Alonso y Amós García así como la coordinadora provincial del IAM, María del Mar Esparza.