El Espacio Talento Almeriense abre su sede permanente en el número 34 del Paseo de Almería

Apertura de la sede de Espacio Talento Almeriense - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Talento Almeriense ha establecido su sede permanente en el número 34 del Paseo de Almería, en la primera planta del establecimiento que alberga el Espacio Gastronómico 'Sabores Almería', donde los diseñadores, artesanos y joyeros que forman parte de esta marca provincial de la Diputación dispondrán de un punto de encuentro con el público.

Según ha informado la institución supramunicipal en una nota, el nuevo espacio contará con una programación continuada de 'showrooms' para la muestra y venta de productos artesanos, talleres para fomentar la creatividad y la formación, charlas con profesionales del sector y otros eventos.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha visitado el nuevo espacio y ha destacado que "las actividades que se realizarán en este espacio propiciarán sinergias entre el público y las marcas de 'Talento Almeriense'", lo que permitirá intensificar la identificación de los consumidores con las creaciones de moda, artesanía y complementos de la provincia.

Asimismo, García Alcaina ha señalado que "es también un espacio abierto a las ideas y, en definitiva, a la creación" y ha subrayado la vinculación entre 'Talento Almeriense' y 'Sabores Almería', dos marcas provinciales que llevan la imagen de Almería más allá de sus fronteras.

En este sentido, el presidente provincial ha animado a los integrantes de la marca a aprovechar las posibilidades de las nuevas instalaciones y les ha trasladado que "ahora tenéis que llenar este lugar de vida, ilusión, ideas, proyectos y de mucho orgullo almeriense".

PRIMERAS ACTIVIDADES EN OCTUBRE

La programación del Espacio Talento Almeriense comenzará este viernes y sábado, 16 y 17 de octubre, con el primer 'showroom' de las empresas de la marca, en el que el público podrá conocer y adquirir los productos de los creadores almerienses. La muestra abrirá el viernes de 10,00 a 13,30 horas y de 17,30 a 20,30 horas, mientras que el sábado podrá visitarse de 10,00 a 13,30 horas.

Las actividades continuarán el 22 de octubre, a las 17,30 horas, con el taller 'SOS costura de iniciación: ¡Salva tus prendas con hilo y aguja!', a cargo de Señora Marquesa, mientras que el día 24 se celebrará una charla sobre autónomos y empresa.

El 29 de octubre, a las 10,30 horas, tendrá lugar el taller 'Dar visibilidad a tu talento', impartido por Lorena López, fundadora de Unara, y la programación del mes concluirá el día 31 con la participación del Espacio Talento Almeriense en la Noche en Negro.

Los talleres tendrán un precio de 15 euros y las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de WhatsApp en el número 696 828 181.