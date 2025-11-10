La I Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca de Níjar llega este fin de semana a Campohermoso (Almería)

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Campohermoso en Níjar (Almería) va a acoger el próximo fin de semana I Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca del municipio, donde se reunirán aficionados, profesionales y familias en torno al mundo del caballo, la caza, la pesca y la naturaleza.

La cita, con entrada gratuita, prevé un completo programa de actividades que combina competición, exhibición y ocio familiar, según ha asegurado la Diputación de Almería en una nota.

El diputado de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha destacado la relevancia de esta cita y ha subrayado que "se trata de la primera feria de estas características que se celebra en la provincia, un punto de encuentro que vuelve a poner en valor sectores estrechamente vinculados a nuestra identidad y a nuestro desarrollo económico".

En esta línea, ha recordado que "Almería ha contado históricamente con ferias dedicadas al caballo o a la cinegética, algunas de las cuales se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Montemar nace precisamente con la vocación de recuperar ese espíritu y de aglutinar actividades y ámbitos que son fundamentales para nuestro territorio".

Sánchez ha manifestado que este evento supone un impulso necesario para revitalizar tradiciones y sectores con amplia presencia en la provincia, asegurando que "esta feria es una oportunidad para reforzar su proyección, conectar profesionales y abrir nuevas vías de crecimiento, siempre con la mirada puesta en el futuro".

Por su parte, el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Níjar, Jesús Guerrero, ha valorado que "Níjar siempre ha sido tierra de trabajo, de respeto por la naturaleza y de pasión por nuestras raíces, y en esta Feria se une todo eso en un solo espacio, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Campohermoso. Será un punto de encuentro para el sector y una oportunidad estratégica para empresas y profesionales amantes de la vida rural, la naturaleza y los animales".

Por parte de la organización, José Francisco Torres ha incidido en el atractivo gastronómico de la cita al anunciar que "durante los dos días se ofrecerá una degustación de carne de monte en uno de los restaurantes instalados en la feria, una propuesta que contribuirá a enriquecer la experiencia de esta primera edición dedicada al ámbito cinegético".

Torres ha resaltado además la alta participación empresarial, al señalar que "son más de 50 los expositores que se dan cita este año, con la intención de abarcar de forma global sectores como la caza, la pesca y otras actividades vinculadas. Hemos querido ofrecer una visión completa de todo lo que representan estos ámbitos".

La I Feria Ecuestre, Cinegética y de Pesca de Níjar nace con el objetivo de consolidarse como un referente provincial que impulse el desarrollo rural, la afición deportiva y la promoción del sector agroganadero y turístico del municipio nijareño.