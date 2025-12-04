La feria 'Sabores Almería' abre sus puertas con productos y creaciones culinarias de 38 empresas

Inauguración de la Feria Sabores Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La feria 'Sabores Almería' ha abierto este jueves sus puertas en la Plaza de las Velas de Almería con un total de 38 empresas participantes, que hasta el próximo 8 de diciembre mostrarán sus productos y creaciones culinarias a los visitantes en horario de 11,00 a 22,00 horas.

La feria se lleva a cabo gracias a la colaboración conjunta de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, cuyos máximos representantes han inaugurado esta edición, según ha indicado la institución provincial en una nota.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que "estamos ante la cita comercial que da la bienvenida a la Navidad y que nos permite llenar la despensa de los mejores productos".

Para el presidente, este es "un valioso ejemplo de colaboración institucional y una feria clave para la promoción de los productos dentro de nuestra tierra en la que en cada edición superamos los 20.000 visitantes".

Asimismo, García Alcaina ha recordado que con esta iniciativa "conseguimos fortalecer y fomentar el consumo de nuestros productos. Con un gran valor añadido para las empresas que logran incrementar sus ventas en una de las épocas más importantes del año".

La feria 'Sabores Almería' es, a juicio del presidente, "el mejor escaparate para nuestra marca gourmet en la provincia y una magnífica oportunidad para la ciudad ya que dinamiza social y económicamente el centro durante este puente".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido "a Diputación la celebración de una nueva edición de la Feria de Sabores en Navidad y a las casi 40 empresas que participan y que son un ejemplo de la excelencia y la calidad de los productos almerienses".

La regidora se ha mostrado convencida de que la Feria "volverá a ser un éxito de público y de ventas al que se sumará el Mercado Navideño justo al lado y el Sweet&Cheesecake Markets del Parque Nicolás Salmerón. No cabe duda de que van a ser unas navidades con mucho sabor", ha concluido.

Entre las empresas que participan este año en la feria el público encontrará una amplia representación de sectores como el cárnico, aceite de oliva, vinos, panadería, repostería, sal, quesos, cervezas, embutidos y jamones, salazones, conservas, mermeladas, mieles o encurtidos, procedentes de todos los rincones de la provincia.

También han acudido a la inauguración el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, y la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Almería y diputada provincial, Lorena Nieto, junto a otras autoridades.