El Festival de Cine de Almería y Fundación 'la Caixa' llevan a El Ejido la película 'Héroes de barrio'

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) y la Fundación 'la Caixa' han llevado al Auditorio Municipal de El Ejido con motivo del Día Internacional de la Infancia la proyección de la película 'Héroes de barrio', de la directora Ángeles Reiné.

Unas 300 personas, entre niños del programa CaixaProinfancia de pobreza infantil que coordina Cruz Roja El Ejido; personas mayores del Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía de El Ejido y algunas entidades sociales de personas con discapacidad, han asistido a la proyección, según la organización.

Junto a la actriz invitada, Luna Fulgencio, se ha leído el decálogo del buen trato de niños, niñas y adolescente elaborado por cruz Roja. Los mayores, por su parte, han leído un cuento llamado 'Las huella de la abuela Clara', el cual sensibilizaba sobre la importancia de las relaciones intergeneracionales y la importancia de la transmisión de los conocimientos y de la experiencia de los mayores a los niños.

La película, de casi hora y media de duración, narra la historia de Paula, quien con nueve años sueña con ser futbolista. La cinta que cuenta con las interpretaciones de Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Álex O'Dogherty, Antonio Dechent y Lisi Linder.

Este trabajo ha sido premiado en el Festival Internacional de Cine de Málaga, en la BCN Film Fest y en el Festival de Cine de l'Alfás del Pi, entre otros tantos galardones desde que fue estrenada en el año 2022.

Dentro de la iniciativa Fical Social también ha tenido lugar la charla formativa con el protagonista de 'La vida de Brianeitor'. El jueves tiene lugar el cinefórum 'Salud mental' con la película 'Votemos' a partir de las 17,00 horas. El viernes se proyectará la misma película en el Centro de Participación Activa Hogar II Antonio Sanz y López.