El Festival de Cine de Almería presenta 'Mudras', un documental sobre el vínculo entre madre e hija a través de la danza

La directora María Salgado Gispert posa junto al cartel del documental 'Mudras. Bailando hilos invisibles' durante su presentación en el XXV Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado este viernes 'Mudras. Bailando hilos invisibles', un documental dirigido por María Salgado Gispert que explora la relación entre madre e hija, la identidad artística y los vínculos entre culturas y generaciones a través de la danza.

La película, una coproducción entre España y la India, ha sido el primero de los seis largometrajes seleccionados en presentarse en la nueva sección competitiva Ópera Prima Documental, que se estrena en la XXV edición del certamen, según ha informado la Diputación en una nota.

La cinta, de 70 minutos de duración, ha protagonizado una rueda de prensa en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, en la que se ha abordado una historia que comienza hace 30 años, cuando una joven española viajó a la India y descubrió una manera diferente de entender la danza y la vida.

Tres décadas después, su hija emprende ese mismo camino con el propósito de encontrar su propia voz artística. A partir de ambos viajes, el documental establece un diálogo entre el pasado y el presente a través de las experiencias de sus protagonistas, Mónica de la Fuente y Nazaré de la Fuente, que encuentran en la creación un espacio para reconocerse y descubrirse.

Durante la presentación, la productora Ana Saura ha destacado que la película reflexiona sobre cómo los padres transmiten a sus hijos, de manera consciente o inconsciente, sus experiencias, aspiraciones y formas de entender la vida. Asimismo, ha puesto en valor la elección de Gispert para dirigir el documental por su "estrecha vinculación" con el mundo de la danza.

Saura también ha abordado las dificultades que ha supuesto sacar adelante una coproducción entre España y la India, "dos países con industrias audiovisuales consolidadas, pero con formas de trabajo y contextos culturales diferentes".

"Ha sido todo un proceso", ha reconocido la productora, quien ha destacado la oportunidad de rodar en distintas localizaciones de la India y conocer realidades culturales y paisajes alejados de los circuitos habituales.

En este sentido, ha subrayado el potencial de colaboración entre ambos países y ha defendido que la experiencia de 'Mudras. Bailando hilos invisibles' "puede contribuir a impulsar futuras coproducciones y fortalecer el intercambio cultural y cinematográfico entre España y Asia".

NUEVA SECCIÓN COMPETITIVA DE DOCUMENTALES

La presentación de esta película se enmarca en una de las principales novedades del 25 aniversario de Fical, la incorporación de una categoría específica para reconocer nuevas propuestas del cine de no ficción.

El director del festival, Enrique Iznaola, ha explicado que esta incorporación responde a la necesidad de conceder al documental un espacio propio dentro de la competición, ya que hasta ahora estas producciones compartían categoría con largometrajes de ficción de mayor presupuesto, lo que dificultaba su reconocimiento en el palmarés.

Por su parte, Ana Saura ha agradecido esta iniciativa y ha destacado la importancia de que el género documental pueda competir "en condiciones más acordes con sus características y posibilidades de producción".

'Mudras. Bailando hilos invisibles' también ha formado parte de la programación del Festival de Cine de Málaga 2026, dentro de sus pases especiales de documentales.

Salgado Gispert también se ha encargado del montaje de la película. En su trayectoria como cortometrajista figuran 'Ixtab' (2016), 'Lo que se espera de mí' (2019), 'Loca' (2020), 'Titán' (2022) y 'Cuando llega el frío' (2024).

El documental, producido por Atrece Creaciones, Piensan las Manos, Claraboya Films y Sideral, cuenta con guion de Mónica de la Fuente, fotografía de Isabel Ruiz, sonido de Francisco Ruiz Musulén y música de Dr. L. Subramaniam.