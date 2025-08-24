El Festival Interionacional de Cine de Almería abre la convocatoria de su concurso de largometrajes 'Ópera Prima'

Archivo - Clausura de la última edición de Fical. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ultima los preparativos de la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) que este año se celebrará del 14 al 23 de noviembre, de modo que ya ha abierto la convocatoria para su sección competitiva de largometrales 'Ópera prima'.

El plazo de inscripción para esta sección permanecerá abierto hasta el próximo 7 de octubre, según ha indicado la organización del festival en una nota. En 'Ópera prima' de Fical podrán participar todos aquellos productores o realizadores que posean los derechos sobre las obras que presentan.

Así, cada participante podrá presentar el número de películas que desee, si bien cada película presentada a concurso deberá ser enviada de forma individual de acuerdo a las formas de inscripción que se reflejan en las bases.

Se admitirán a concurso todos aquellos largometrajes de nacionalidad española que constituyan el primer trabajo de dirección. Si se trata del primer largometraje de ficción, podrá participar independientemente del número de documentales dirigidos con anterioridad. Igualmente pueden participar quienes dirigen su primer largometraje en solitario, aunque anteriormente hayan participado en una codirección.

La fecha de producción debe ser posterior al 1 de septiembre de 2024 o estrenados comercialmente a partir de esa fecha. Las obras se presentarán en su idioma original. En el caso de una versión distinta al castellano, deberá disponer de subtítulos en castellano. Las proyecciones de las películas seleccionadas se realizarán en formato estándar de resolución para cine digital DCP.

La diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado que "esta sección supuso el gran y definitivo salto de Fical al largometraje y desde que se puso en marcha ha sido un éxito".

"Con ella damos difusión a los realizadores noveles y consolida el papel de Fical como antesala de los Goya porque las películas que pasan por Almería después tienen un gran eco en los Premios de la Academia. Esto evidencia la enorme calidad y variedad que ofrece nuestro festival", ha valorado.

Para esta sección se ha dispuesto una cuantía económica de 36.000 euros en galardones, con un premio al mejor largometraje nacional 'Ópera prima', dotado con 18.000 euros y trofeo; un premio especial del jurado, dotado con 6.000 euros y trofeo; un premio a la mejor dirección, dotado con 3.000 euros y trofeo; y un premio al mejor guion, dotado con 3.000 euros y trofeo.

También se contempla un premio a la mejor interpretación femenina, dotado con 3.000 euros y trofeo; y el Premio 'Eduardo Fajardo' a la mejor interpretación masculina, dotado con 3.000 euros y trofeo.

Un comité de selección, formado por profesionales del medio y miembros del equipo organizador del festival, se encargará, atendiendo a la calidad artística, de seleccionar, entre todas las películas recibidas, aquellas obras que participarán en el certamen. Las decisiones adoptadas serán comunicadas a partir del 20 de octubre de 2025.

Quien desee consultar las bases o ampliar esta información puede hacerlo a través del siguiente enlace de la web del festival: https://www.festivaldealmeria.com/informacion/opera-prima-20....