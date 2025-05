El festival 'Murmura Alpujarra' de Almería afronta su tercer día tras disfrutar de una maratoniana jornada

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del festival 'Murmura Alpujarra' vive este domingo, 18 de mayo, su tercer día tras superar una "maratoniana jornada" este sábado en la que las actividades comenzaron a las 12,00 horas en tres sedes simultáneas, de la mano de la Diputación Provincial y Crash Music, con el patrocinio de Sabores de Almería, Costa de Almería, Estrella de Levante, Luxeapers, Cupra y Caparrós.

Según ha relatado la Diputación almeriense en una nota este domingo, uno de los tres escenarios en los que arrancaban las actividades este sábado era la Bodega Cepa Bosquet de Fuente Victoria, que acogía el concierto de la banda La Habitación Roja, que llegaba a esta cita con su decimocuarto trabajo de estudio en 30 años.

Por su parte, en La Bodega Pura Vida la música la puso Guiu Cortés, quien, en una faceta más personal que la de con su banda El Niño de la Hipoteca, "conquistó a los presentes con su colección de canciones cálidas, más emotivas y vívidas, sin dejar nunca de lado su particular y fina capa de humor", según valoran desde la Diputación.

El "gran ambiente cordial" hizo que se improvisara un dueto con su pareja, Sandra Bautista, que después compartió una canción en solitario por petición popular, como luego repetiría con su actuación en el Parque Medioambiental de Rágol por la tarde.

En Rágol también se realizó una demostración de la artesanía del esparto y un almuerzo popular con degustación de platos típicos en el salón cultural de la localidad.

RECINTO PRINCIPAL EN LAUJAR DE ANDARAX

La explanada del salón de actos Pedro Murillo abría sus puertas a las 13,30 horas a más de 14 horas de música. Desde primera hora, el público pudo degustar platos típicos de la zona como arroz, migas, trigo y plato alpujarreño, entre otros muchos, con pinchos de 'La Roja', la sandía de Caparrós.

El 'gran plato del día' era Rosario Flores, que tenía una cita "muy especial" para el público y para ella misma, puesto que era "el primer concierto con medidas accesibles de toda su carrera", como quiso destacar de nuevo, gracias al proyecto Cap-Fest de la Fundación Music For All y Crash Music.

Había además dos tótems donde se mostraba el proyecto e información con los puntos turísticos de la Alpujarra Almeriense accesibles, además de todas las medidas de accesibilidad del concierto, como mochilas vibratorias, zona PMR, concierto interpretado en lenguaje de signos.

Rosario ejerció de cabeza de cartel con un concierto que abrió con la inolvidable 'Mi gato', que fusionó en su parte final con el 'Como me la maravillaría yo' en lo que fue la primera referencia y homenaje a su madre, Lola Flores.

El escenario principal 'Estrella de Levante' fue el encargado de recibir la primera actuación con la energía "desbocada y bailona" de Muchachito Bombo Infierno y esa mezcla de sonidos rumberos pasados por el filtro del blues, el 'rhythm and blues' y otras músicas de raíz.

Como sorpresa, un dueto con La Perra Blanco, que actuaría más tarde en ese mismo escenario, con 'Los besos que tomé'. Calentando el ambiente, el broche de oro llegaría 'Al estilo Tarantino' y con 'Siempre que quiera', más conocida por su grito de guerra de "¡ojalá no te hubiera conocido nunca!".

Quien hizo los honores de desprecintar el escenario 'Lagar Luxeapers' fue el almeriense JJ Fuentes. El roquetero lleva más de dos años trascendiendo la escena local para convertirse en uno de los autores emergentes del rock más sólido. Su disco 'El Heredero', con una quincena de colaboraciones estelares saldrá el próximo mes de junio, y en Murmura "dejó sentir su crecimiento sonoro y escénico con temas tan deliciosos" como 'El perro del Hortelano', 'Tu miedo', 'Hija de la Alpujarra' o 'Ave Fénix', con la que cerró.

Por su parte, La Perra Blanco "'salió a morder' desde el segundo uno" con 'Get it out' --canción que titula su último disco--, 'Came back home', 'Why don't you love me' o las finales 'Rock me baby' y 'Nothing is worst'.

MÁS FIRMAS DE AUTOR

El siguiente tramo del festival estuvo marcado por un "especial carácter de autor", como Carlos Ares y Xoel López, que actuaron en el escenario principal.

Así, Carlos Ares llegaba a Laujar con nuevo disco bajo el brazo, 'La boca del lobo', un álbum "más 'de banda'", como, según explican desde la Diputación, demostró en un directo "mucho más empacado, con efluvios y recuerdos a cosas de REM o Pink Floyd, que se añaden a ese toque folk del gallego". 'Días de perros', 'Lenguas calvas', 'Autóctono', 'Un beso del sol' o 'Importante' fueron las nuevas muestras en combinación con las esperadas 'Rocíos' o 'Peregrino' del primer álbum.

Por su parte, Xoel López ejerció "como la gran figura de culto en la que se ha convertido gracias a la solidez de sus textos y la evolución musical mostrada a lo largo de su carrera", como concedió con la interpretación de 'Que no' de los tiempos de Deluxe.

Antes "ya había ganado al público" con su 'Albatros' de 'Salitre y humo', con 'Páxaro do demo', su viaje a 'Buenos Aires' o la epistolar 'Joana'.

En el segundo escenario, la cantautora malagueña Ángela González ofreció unos textos "honestos" como 'Verte de verdad', 'La canción más verdadera', 'No, no y no', sin olvidar su conocida 'La primavera', "de lo más apropiada para la ocasión", según valoran desde la Diputación.

El relevo en las tablas lo recogió Joseluis, "nombre artístico que define su personalidad", ya que, como dicen de él, "su vida es inseparable de sus canciones, en las que escribe como habla, toca como puede y canto como sabe".

Los Bengala fue el grupo encargado de cerrar el escenario principal. De este conjunto de zaragozanos, desde la Diputación explican que sus componentes "van dando paso a una supuesta madurez que, sin embargo, no les rebaja la furia de su rock garajero". 'Ya sale el sol' y 'Ataca' abrieron la veda de una colección de "alta graduación" en la que no faltó 'Yo grito', 'No me voy a vengar', 'El guateque' o 'Ardor'. 'TDA' y 'Jodidamente loco' alumbraron la ronda final de "contundente estruendo y desbarre".

En el escenario segundo, el colofón llegaría con King Sapo y Sesión Tahá. Los primeros con su "'rock and roll' de corte clásico en el más amplio sentido de la expresión --desde los setenta a los noventa-- para que no se pierdan los patrones básicos del género", mientras que los segundos ofrecieron una colección de grandes temas en formato 'non stop' con una "vibrante sesión entre platos".

DOMINGO, TERCER DÍA

Este domingo, 18 de mayo, es un día en el festival con un "marcado carácter familiar y multidisciplinar", con cuatro propuestas a las 12,00 horas en cuatro sedes distintas, todas ellas de entrada libre.

En el Lavadero de Alboloduy habrá degustación de vinos y cervezas de la zona con demostración de trova y murmullos poéticos, mientras que la plaza de la iglesia de Beires contará con una cuentacuentos de tradición oral de mano de Paula Mandarina.

La ermita de San Sebastián y San Ildefonso de Alcolea contará con una performance de 'habla la tinta' a cargo de Álvaro Piédelobo, y Paterna del Río recibirá el cuentacuentos musical 'Tanaka y la isla de las páginas en blanco'.

Todavía quedará más música con la propuesta "delicatesen" de Martirio y Chano Domínguez, con su "estilosa y elegante mezcla de copla y jazz al piano" en la Bodega Barea Granados de Padules a las 13,00 horas, mientras que la última propuesta será en la Plaza de la Iglesia de Rágol con una Batukada Inclusiva de entrada libre a las 16,00 horas.

Para concluir, desde la Diputación de Almería subrayan que 'Festival Murmura' "vuelve a ofrecer esta primavera una experiencia única para todos los asistentes a este evento gourmet donde disfrutar de eventos poco masificados en el mejor entorno, con los mejores sabores y con la mejor y más creativa banda sonora".