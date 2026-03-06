Aduanas de EEUU se declara incapaz de cumplir la orden de devolver los aranceles ilegales

Archivo - FILED - 14 July 2011, Dresden: A US One Dollar is pictured on a US flag. Photo: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha admitido este viernes ante el Tribunal de Comercio Internacional que no cuenta con la capacidad para poder cumplir con la orden de reembolsar los aranceles cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo, cuyo importe acumulado ascendería a unos 166.000 millones de dólares (143.000 millones de euros).

En una declaración ante el Tribunal de Comercio Internacional, Brandon Lord, director ejecutivo de la agencia aduanera estadounidense, asegura que esta "no puede cumplir" con la orden que, desde el pasado miércoles, requiere a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU reembolsar con intereses a los importadores que hubieran pagado los aranceles de la IEEPA.

En este sentido, explica que, hasta el 4 de marzo de 2026, más de 330.000 importadores habían realizado un total de más de 53 millones de entradas en las que depositaron o pagaron aranceles impuestos de conformidad con la IEEPA, mientras que el monto total de los derechos y depósitos estimados recaudados ascienden "a aproximadamente 166.000 millones de dólares".

"A la luz de la orden enmendada del Tribunal del 5 de marzo de 2026, la CBP se enfrenta ahora a un volumen sin precedentes de reembolsos", afirma Lord, para quien los procedimientos administrativos y tecnología actuales de la agencia aduanera "no son adecuados para una tarea de esta magnitud", añadiendo que abordarlo manualmente impediría al personal cumplir plenamente con su misión.

"No es viable que la CBP destine a todo el personal al procesamiento de reembolsos de derechos de la IEEPA a tiempo completo sin tiempo libre", sostiene al defender que si los técnicos administrativos IS (Import Specialist) y ES (Entry Specialist) de la Oficina se dedicasen a tiempo completo al procesamiento de reembolsos de derechos de la IEEPA "sus responsabilidades se verían gravemente afectadas y la agencia no podría continuar desempeñando adecuadamente su misión".