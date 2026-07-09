El festival de música electrónica BLM volverá a celebrarse en Balerma (Almería) el 18 de julio

Presentación de la BLM de Balerma (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El núcleo de Balerma volverá a convertirse el próximo 18 de julio de 2026 en un punto de encuentro para los amantes de la música electrónica con una nueva edición de BLM Festival, que se celebrará en la caseta municipal de este enclave costero con representantes del techno y el hard techno nacional e internacional.

Junto a la Torre de Balerma se ha dado a conocer el cartel de esta edición por parte de la concejal de Cultura, Elena Gómez; la diputada delegada especial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto; la presidenta de la Junta Local, Yasmina Ferrón; y los organizadores del evento, Óscar Barranco y Raúl Martínez.

El festival mantiene su apuesta por una programación centrada en los sonidos más contundentes de la escena electrónica, combinando artistas consolidados con nuevas referencias del panorama actual, según ha explicado la Diputación en una nota.

Sobre el escenario pasarán Cristóbal Pesce, Mark Broom, Cristian Varela, Horacio Cruz, Ania Bruster, Álvaro Sánchez, Carlos Agraz, DJ Swisherman, Nhitto, además del back to back de Skryption y Krenon, y un warm up de Banila Banna b2b Nandez.

Gómez ha resaltado que "con una propuesta musical, un enclave único junto al mar y una producción diseñada para ofrecer una auténtica experiencia, BLM Festival 2026 volverá a situar a Balerma como uno de los principales referentes de la música electrónica en el verano andaluz".

En esta línea, ha añadido que "buscamos promover la afición por este tipo de música, creando un ambiente agradable, que invite a vivir experiencias únicas con la música como hilo conductor y que sirva, además, de estímulo a la economía del núcleo en un entorno seguro donde se pueda disfrutar de la cultura", ha apostillado la edil.

Por su parte, la diputada provincial de Igualdad ha resaltado que durante esta edición se han vuelto a programar acciones de concienciación y prevención contra las agresiones sexuales hacia las mujeres.

"Con este tipo de acciones contribuimos a sensibilizar a toda la población, especialmente la más joven, contra cualquier violencia de carácter machista y que, entre todos, luchemos socialmente contra estas actitudes", ha indicado la diputada provincial.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de venta del festival, en https://blmfest.janto.es/evento/blm-festival-2026/BLMFest26, donde también puede consultarse toda la información relacionada con el acceso al recinto y los distintos servicios.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, la organización habilitará un servicio de autobuses desde distintos municipios andaluces. Los viajes de ida y vuelta tendrán un precio de diez euros desde Almería, cinco euros desde El Ejido y 16 euros desde Granada.

Quienes necesiten únicamente un trayecto de ida o de vuelta podrán solicitarlo directamente a la organización, que además mantiene abierto el teléfono de WhatsApp 650896416 para estudiar nuevas rutas en función de la demanda.