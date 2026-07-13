Roban un vehículo que utilizan para sustraer cable de una empresa y se van de una gasolinera sin pagar

Investigación de la Guardia Civil por la zona donde pudieron haber transitado con el vehículo sustraído - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los vecinos de Torrelavega de 38 años como presuntos autores del robo de un coche en una casa y de cableado en una empresa, así como de una estafa en una gasolinera, en la que repostaron sin pagar. Los hechos se han cometido en los municipios de Polanco y Santillana del Mar.

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Torrelavega comenzó una investigación tras la denuncia de la sustracción de un vehículo del garaje de una casa de Polanco. Para salir con el turismo robado, tuvieron que forzar la verja de la propiedad y causaron daños a otro vehículo que se encontraba en el exterior de la casa.

Esa misma noche, a principios de junio, en una empresa de Polanco se sustrajo cableado eléctrico por valor de 1.000 euros y se causaron diferentes daños, entre ellos a cuatro vehículos, cuantificados en unos 3.000 euros.

La investigación por el entorno de la empresa permitió situar en el lugar el vehículo que se había robado esa la misma noche. También se obtuvieron rasgos de los presuntos autores de estos hechos.

Al día siguiente, en una gasolinera de Santillana del Mar, se repostó 30 euros al vehículo sustraído. Uno de los ocupantes aprovechó para coger un refresco y se marcharon del lugar sin pagar ni éste ni el combustible.

El vehículo robado se recupero unos días después y el Equipo Roca pudo identificar a los presuntos autores de estos hechos, los dos vecinos de Torrelavega, que suman más de una veintena detenciones anteriores por la Guardia Civil.

A finales del pasado mes de junio, fueron localizados y detenidos como presuntos autores de nueve delitos contra el patrimonio.