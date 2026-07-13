Un choque entre dos vehículos en Madrid deja dos heridos tras incrustarse su coche en unas escaleras de metro

Bomberos Madrid retira mediante el uso de una grúa un vehículo encajado en las escaleras de acceso al metro de Begoña en el Paseo de la Castellana tras un accidente de tráfico - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un aparatoso accidente de tráfico en el Paseo de la Castellana, en Madrid, ha terminado con uno de los dos vehículos implicados incrustado en unas escaleras del metro, quedando heridos sus dos ocupantes, una de ellas en estado grave, con múltiples traumatismos, ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar en el número 263 de la afamada vía en torno a la medianoche de este lunes, cuando dos vehículos han chocado y, tras ello, uno ha perdido el control, terminando atrapado en las escaleras de acceso al metro de Begoña.

Tras el siniestro, que ya investiga la Policía Municipal, Bomberos y Samur-Protección Civil han acudido al lugar de los hechos, donde los primeros han practicado maniobras de excarcelación para liberar a los dos ocupantes del vehículo que se ha salido de la vía. A continuación, mediante una grúa, han retirado el auto y han saneado la boca de metro, según ha indicado el jefe de guardia de Bomberos Madrid Javier Ramos.

A su vez, el supervisor de Samur-PC Abel Jimeno ha detallado que en el interior del coche se hallaban un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años. Mientras el varón presentaría apenas una fractura de tobillo, considerándose paciente leve, la mujer ha sufrido "lesiones más importantes, múltiples fracturas". "Nos preocupa una fractura de pelvis", ha subrayado Jimeno, que ha precisado que su pronóstico es grave.

Ante esta coyuntura, el personal de Samur-PC ha trabajado junto al personal del Hospital de La Paz, "que ha acudido también al auxilio de estas personas", y ha acompañado en el desplazamiento al hospital.