Francia considera "absolutamente inaceptables" las palabras de Rajoy sobre la selección francesa

Archivo - El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, imparte una conferencia durante las Jornadas Memoria y Legado de la Transición, en la Fundación Bancaja, a 8 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha calificado este domingo de "absolutamente inaceptables" las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, quien aseguró en una columna de opinión que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", afirmó el ministro francés en una entrevista en la televisión BMF TV.

En una columna publicada en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial, Rajoy destacó el palmarés de la selección francesa y su liderato en el ranking de la FIFA, al tiempo que afirmó que tiene una plantilla de "altísimo nivel" aunque "eso sí, sin franceses", dijo refiriéndose a la procedencia de los jugadores.

Sobre sus palabras, el ministro francés dijo que "Francia es un país diverso donde todo el mundo puede desarrollarse" y que considera que "hay una Francia, simplemente, que es una República en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar".

"Creo que nos alejamos de eso cuando se trata de cosas como estas. No damos una imagen de esperanza a muchos jóvenes que viven en los barrios y que son ciudadanos de la república", afirmó además el ministro francés.

DE LOS 26 JUGADORES, 23 NACIERON EN FRANCIA

La Embajada de Francia en España también ha publicado un breve comunicado en el que recuerda que "de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia".

"Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos: todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también", indica la Embajada.

ACCIONES LEGALES CONTRA RAJOY

La ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, ha afirmado que "los resbalones racistas repetidos son insoportables" y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

"El equipo de Francia muestra lo mejor de nosotros mismos: una Francia que gana, que se atreve, que juega en equipo, que resiste en la adversidad. Un equipo que amamos y que nos enorgullece", ha subrayado

Bergé ha subrayado que "es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga por el talento y por ningún otro criterio".

Por su parte, la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, ha pedido a la Federación Francesa de Fútbol que inicia "todas las acciones legales posibles" contra las afirmaciones de Rajoy.

"A cada victoria de los Bleus, resurgen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son 'deslizamientos'. Es un odio metódico y banalizado de Francia y de lo que es", declara en un mensaje publicado en la red social X.