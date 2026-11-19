Presentación de 'My Girl', el nuevo cortometraje original de Cosmo, en el El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este jueves la presentación de 'My Girl', el nuevo cortometraje original de Cosmo, producido junto a Shift y dirigido por Tábata Cerezo. La cinta, centrada en las primeras manifestaciones de la violencia de género durante la adolescencia, ha celebrado en Almería su primera proyección pública antes de su estreno en el canal el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según ha detallado la Diputación provincial en una nota, esta propuesta se ha sumado a otras actividades de carácter social desarrolladas por Fical, entre las que figura 'Salir a la luz', una sesión especial de tres cortometrajes producidos por Cosmo que exploran diferentes realidades vinculadas a los derechos de las personas Lgtbiq+.

Protagonizado por Iria del Valle ('Red Flags') y la ganadora del Premio Goya Eva Llorach ('Quién te cantará'), 'My Girl' narra la historia de Amaia, una adolescente de 14 años que se esfuerza por parecer mayor mientras se prepara para una noche especial con Mateo, su novio de 17 años.

Lo que inicialmente parece una relación marcada por los regalos y las muestras de afecto comienza a revelar comportamientos de control y posesión. A través de silencios y pequeñas renuncias, la joven se enfrenta a una cuestión sobre hasta dónde está dispuesta a ceder en nombre del amor.

La película aborda cómo determinadas formas de violencia pueden instalarse en las primeras relaciones sentimentales bajo la apariencia del cuidado, reproduciendo modelos afectivos basados en la desigualdad y la normalización de conductas posesivas.

Durante la presentación, la directora y guionista del cortometraje ha explicado que su intención era explorar aquellas manifestaciones de violencia que resultan más difíciles de identificar, especialmente en un contexto en el que determinados discursos conservadores recuperan modelos tradicionales de feminidad y relaciones de pareja.

La cineasta ha advertido de la influencia que estas representaciones pueden ejercer sobre las adolescentes, tanto en su percepción del consentimiento como en su manera de relacionarse. "Quería poder explorar cómo de sutiles son a veces ese tipo de violencias", ha señalado, poniendo el foco en aquellas relaciones que, bajo una apariencia de amor romántico idealizado, pueden esconder situaciones de desigualdad y control.

En esta misma línea, la protagonista de la película, Iria del Valle, ha destacado la dificultad de interpretar una violencia que "no se manifiesta necesariamente a través de la agresividad, sino mediante comportamientos cotidianos que llegan a asumirse como muestras de afecto". "Lo más complicado es transmitir una violencia que es muy dulce, que está muy normalizada, no es agresiva", ha explicado.

La actriz también ha resaltado la sensibilidad con la que se ha abordado el rodaje de las escenas más delicadas, en un proceso que ha contado con el acompañamiento de una coordinadora de intimidad. Este estreno se produce, según ha recordado la organización, en un contexto en el que el 87,1% de los jóvenes afirma haber presenciado alguna situación de violencia contra las mujeres en su círculo cercano, de acuerdo con el Barómetro Juventud y Género 2025 de Fad Juventud.

Por su parte, el productor del cortometraje, Alberto Lafuente, ha recordado que las producciones originales de Cosmo nacen de la voluntad de abordar preocupaciones sociales de actualidad. Tras dedicar anteriores trabajos a cuestiones como la extorsión mediante imágenes generadas con inteligencia artificial o el suicidio adolescente, el equipo ha querido centrarse esta vez en el regreso de determinados roles machistas entre los jóvenes. Según ha explicado, la propuesta de Cerezo conectó desde el principio con esa inquietud y con el propósito de mostrar "esta involución otra vez hacia valores que pensábamos que estaban superados".

Escrito y dirigido por Tábata Cerezo, una de las primeras coordinadoras de intimidad certificadas en España, 'My Girl' es el duodécimo cortometraje original de Cosmo. La cineasta ha trabajado como intérprete en series como 'The Mallorca Files' y 'La chica invisible', además de ejercer como coordinadora de intimidad en producciones como 'Élite', 'Olympo' y 'Romería'. Completan el reparto Guille Zani, en el papel de Mateo, Marta Belenguer, Tomás del Estal y Nerea Pérez de las Heras.

La programación social del festival también ha incluido 'Salir a la luz', una sesión especial integrada por tres cortometrajes producidos por Cosmo que abordan historias relacionadas con los derechos de las personas Lgtbiq+. Según ha indicado la organización, esta propuesta busca invitar al público a reflexionar sobre la identidad, la aceptación y la convivencia en libertad. Esta sesión, independiente del estreno de 'My Girl', amplía la presencia de contenidos vinculados a la igualdad y la diversidad dentro de Fical con el objetivo de utilizar el lenguaje cinematográfico para dar visibilidad a realidades sociales.

EL CINE COMO ESPACIO DE ENCUENTRO Y CONCIENCIACIÓN

La presentación de estas producciones se ha integrado en una programación que Fical desarrolla desde 2017 con el apoyo de la Fundación 'la Caixa', con el objetivo de acercar el cine a diferentes colectivos y generar espacios de diálogo en torno a cuestiones sociales. Entre las propuestas de esta edición figura 'Sorda', de Eva Libertad, proyectada en colaboración con Verdiblanca y presentada por Miriam Garlo, ganadora del Premio Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en la película.

El alzhéimer también ha contado con una mesa redonda tras la proyección de 'Vivir dos veces', de María Ripoll, mientras que Mabel Lozano ha participado en Fical Literario con la presentación de 'El proxeneta', en una actividad vinculada al lanzamiento de la serie 'El castillo'. Según ha señalado la organización, estas propuestas han permitido abordar cuestiones como la discapacidad, la memoria, la violencia contra las mujeres y las relaciones humanas.

La dimensión social de Fical se ha extendido también a la recuperación de la historia del cine almeriense con 'Los Jerraos', el cortometraje dirigido por Rafael Gómez Heredia que repasa la trayectoria de una familia gitana vinculada durante más de siete décadas a la industria audiovisual y que ha participado en más de 450 producciones.

Con motivo del Día de la Infancia, el festival ha reunido al público familiar en torno a 'Sin cobertura', la comedia de Mar Olid presentada por Luna Fulgencio que reflexiona sobre la dependencia de los dispositivos móviles y la recuperación de la comunicación familiar.

Por su parte, Sara Sálamo ha presentado ante los internos del Centro Penitenciario de Almería su documental 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', un retrato sobre el proceso de recuperación del futbolista que aborda el esfuerzo, la vulnerabilidad y la capacidad de superación. La programación destinada a las personas mayores se ha completado con 'Un hombre de verdad', de Liteo Pedregal.

Con estas iniciativas, Fical ha reivindicado el cine como una herramienta de sensibilización sobre la violencia de género y los derechos Lgtbiq+ y de acercamiento a distintas realidades sociales, según ha concluido la Diputación.