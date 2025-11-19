Fical celebra una mesa redonda para debatir el futuro y la formación del talento audiovisual en Almería

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'Mesa Redonda TESA' (Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería) del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) celebrada en la tarde de miércoles ha abordado el debate acerca del presente y futuro del sector audiovisual en Almería. Una cita que ha reunido a representantes del ámbito educativo y profesional para reflexionar sobre cómo formar, retener y proyectar el talento audiovisual desde Almería.

En el debate desarrollado en el salón de actos del Museo del Realismo Contemporáneo (Murec) se han abordado temas como el impulso al talento joven y la necesidad de crear itinerarios formativos completos para consolidar la industria audiovisual como uno de los motores culturales y económicos de la provincia, según ha detallado la Institución Provincial en una nota.

En concreto han participado el socio de TESA y coordinador de los cursos ESCAC Fast Forward en Almería, Carlos Vives; el socio de TESA y técnico en Audiovisuales y Espectáculos, Miguel García Morales; el coordinador Erasmus, evaluador de 'Acredita' además de profesor de Imagen y sonido en el ciclo de Producción y en el curso de Especialización del IES Albaida, Manuel Tarifa: y la profesora ayudante y doctora en el Área de Historia del Arte de la Universidad de Almería (UAL) María Alejo.

El director de Fical, Enrique Iznaola, ha dado la bienvenida al público asistente a la mesa redonda, recordando la idoneidad de dar voz a la Asociación TESA. "Creemos que es fundamental dar voz al sector para conocer las inquietudes de los profesionales y conocer los nuevos pasos relacionados con la formación", ha señalado.

Por su parte, Vives ha compartido la experiencia con esos cursos Escac Fast Forward, iniciativa pionera que acerca la metodología de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) a la provincia, ofreciendo formación y certificación oficial de una de las escuelas de cine más prestigiosas del país.

En la misma línea, García Morales, ha considerado que "es necesaria la formación pero también un flujo constante de trabajo de al menos nueve meses al año", ya que, según ha valorado, "si no tienes ese flujo no tienes ni estabilidad ni posibilidad de desarrollo y para eso necesario más ayudas".

Asimismo, Tarifa ha detallado esa apuesta de la Junta de Andalucía por el Programa de Competencias Profesionales Acredita, Erasmus y otros programas formativos como herramientas para conectar educación y empleo en el sector audiovisual. "Para que Almería dé el salto definitivo apuesto por una mayor autopromoción", ha señalado, indicando que "tenemos mucho que ofrecer más allá de que se aumenten o no más las ayudas".

Por parte de la UAL, Alejo ha abogado por avanzar hacia la posible incorporación del Grado en Comunicación Audiovisual, un paso para consolidar un itinerario formativo completo en la provincia, así como la función de la Fundación de la UAL como soporte a la inserción laboral del alumnado.

En este contexto, Alejo ha considerado que "desde la perspectiva del alumnado creo que les falta creérselo, creer en el potencial que tiene Almería y apostar por lo propio", al tiempo que ha hecho hincapié en crear una línea de formación e investigación. "Cuando se aprende a ver películas desde ese punto de vista se abre un abanico de posibilidades", ha apostillado.