Presentación de 'Matar a un oso', la nueva serie original de Movistar Plus+ inspirada en el caso real del oso Cachou, en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha acogido este jueves la presentación de 'Matar a un oso', la nueva serie original de Movistar Plus+ inspirada en el caso real del oso Cachou sobre las tensiones sociales, la identidad y el choque entre las tradiciones y las leyes medioambientales. La producción, dirigida por Jorge Sánchez-Cabezudo y Borja Soler, ha formado parte de la sección Pantalla Estrenos Televisión, en la que se han proyectado en primicia sus tres primeros episodios.

Según ha informado la Diputación provincial en una nota, la presentación ha contado con la participación del director de Fical, Enrique Iznaola, y de los creadores de la ficción, Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, quienes han desgranado las claves de este proyecto basado en una investigación judicial por la muerte de un ejemplar de oso pardo.

La trama arranca con la aparición del oso Cachou, hallado envenenado en el valle de Arán, un suceso que desencadenó un procedimiento policial que situó a los habitantes de la zona bajo sospecha. Durante el encuentro, Alberto Sánchez-Cabezudo ha explicado que el caso adquirió una dimensión inédita cuando una jueza autorizó medidas de investigación habitualmente asociadas a delitos contra las personas, incluidas escuchas telefónicas y la intervención de los Mossos d'Esquadra.

Asimismo, el creador ha apuntado que el enfoque de la producción trasciende la resolución del suceso: "La serie coge el 'true crime', pero en realidad tiene muchas capas y habla un poco de la sociedad en la que vivimos, la polarización en la que vivimos", ha señalado. El relato aborda así las tensiones entre quienes defienden las costumbres del territorio y quienes reclaman la protección de su patrimonio natural, mostrando cómo un acontecimiento puntual puede derivar en un conflicto colectivo.

DEL CASO REAL AL 'THRILLER'

Por su parte, Jorge Sánchez-Cabezudo ha recordado que el proyecto nació tras conocer la noticia sobre la muerte del animal y viajar al valle de Arán para entrevistarse con las personas implicadas. El cineasta ha señalado que, aunque algunos acontecimientos puedan parecer propios de la ficción, buena parte de lo que aparece en pantalla está inspirado en hechos reales.

"Hay cosas que sucedieron y sucedieron de verdad y son muy sorprendentes", ha afirmado, explicando que la narración evoluciona progresivamente desde un planteamiento aparentemente sencillo hasta abordar cuestiones relacionadas con la identidad, las tradiciones y las transformaciones del mundo contemporáneo. En este sentido, ha indicado que el conflicto entre los habitantes del valle y las normativas medioambientales permite reflexionar sobre las dificultades de conciliar las necesidades locales con decisiones de alcance global.

El reparto está encabezado por Eduard Fernández, Maria Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner.

ESTRENO EN SALAS ANTES DE SU LLEGADA A LA PLATAFORMA

Con 'Matar a un oso', Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo regresan a la ficción televisiva para Movistar Plus+ después de 'La zona', estrenada en 2017. La producción, coproducida entre España y Francia, consta de seis episodios de 45 minutos y se estrenará en la plataforma el próximo 10 de diciembre.

Jorge Sánchez-Cabezudo también ha resaltado la oportunidad de presentar una serie de televisión en una sala cinematográfica para observar las reacciones del público y la evolución de la tensión narrativa a lo largo de los capítulos.

Finalmente, Enrique Iznaola ha subrayado la presencia de esta producción en la programación de Fical, donde compite en tres categorías de miniseries del Certamen Nacional de Series.

La presentación de 'Matar a un oso' se ha integrado en Pantalla Estrenos Televisión, una sección dedicada a producciones con próximo estreno en plataformas y cadenas. Entre las propuestas de esta edición también figura 'La más grande', la serie documental de Movistar Plus+ sobre Rocío Jurado, cuyo creador, Alexis Morante, opta al premio a mejor 'showrunner' de miniserie en Fical.