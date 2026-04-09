Las firmas de Juan Luis Arsuaga, Marta Sanz, Andrés Neuman y Alba Zamora estarán en la XLVI Feria del Libro de Almería

Presentación de la Feria del Libro de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería va a celebrar el 14 al 19 de abril su cuadragésimo sexta edición de la Feria del Libro con un despliegue de 34 casetas en la Rambla Federico García Lorca y la participación de reconocidas firmas de la literatura como Juan Luis Arsuaga, Marta Sanz, Andrés Neuman, María Martínez, Juan Manuel Gil y Alba Zamora, entre otras.

La feria arrancará con la lectura del pregón a cargo de Ana María Romero Yebra a las 18,00 horas de la primera jornada dentro del 'Espacio de lectura' que se ha acondicionado en el Mirador de la Rambla y que funcionará como punto de encuentro para el grueso de actividades junto con otros emplazamientos como la Biblioteca Pública Provincial 'Francisco Villaespesa' o la Biblioteca Central José María Artero.

Según consta en la programación, disponible en ferialibroalmeria.com, el recinto estará abierto todas las tardes de 17,00 a 21,00 horas mientras que, por las mañanas, abrirá de martes a viernes de 10,00 a 14,00 horas y de 11,00 a 14,00 horas el sábado y el domingo.

Juan Luis Arsuaga presentará la obra 'Nuestro cuerpo' junto con Eduardo Boix en acto en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa a las 18,00 horas del sábado, mismo día en el que, una hora más tarde, Andrés Neuman dará a conocer 'Vengo a ver', a través de la actividad organizada por el CAL en el 'Espacio de lectura'.

Por su parte, la autora Marta Sanz estará con Raúl Quinto el domingo 19 de abril para presentar 'Amarilla' y 'Un idioma siempre al borde de la extinción', en el Mirador de la Rambla, donde al cierre de la feria se homenajeará a Martín García Ramos.

La autora de la trilogía 'Crónicas de Hiraioka', Alba Zamora, también estará presente en la feria a través de un evento organizado por Reader Con en la biblioteca Villaespesa el viernes 17 a partir de las 17,30 horas; mientras que la escritora María Martínez acudirá a un encuentro con el público en el mismo espacio a las 11,00 horas del día siguiente para hablar de 'Donde habitan las sirenas'.

El evento también contará con un coloquio bajo el título 'El trabajo, el placer y el dolor de escribir' participado por Juan Manuel Gil, Raquel Cobo y Emilio Picón el viernes 17 a partir de las 18,00 horas en el 'Espacio de lectura'. En el mismo emplazamiento a las 12,00 horas del día siguiente, el periodista Evaristo Martínez presentará a Mar Cabra con su obra 'Vivir a jornada completa'.

El concejal de Cultura del Ayintamiento de Almería, Diego Cruz, ha manifestado que la Feria del Libro mantiene las señas de identidad de sus últimos años con el fin de "ofrecer la mayor diversidad posible en su programación, en línea con uno de los principios fundamentales del mundo librero y editor: la 'bibliodiversidad'".

"Queremos que la Feria del Libro sea para todas las personas: para los pequeños, para los jóvenes, para quienes no tienen edad para ello pero les gustan las modas literarias, y también para quienes creen que la literatura es una de las mayores artes humanas y buscan una narrativa con hondura o la musicalidad de la mejor poesía", ha añadido.

La diputada provincial Lorena Nieto ha destacado que "la Feria del Libro de Almería es una cita consolidada que demuestra que Almería es cultura, lectura e impulso al sector editorial y librero".

En este sentido, Nieto ha señalado que "desde la Diputación se va a acercar las publicaciones del Instituto de Estudios Almerienses a la ciudadanía, que pondrá a disposición de todos los interesados una amplia selección de publicaciones de temática almeriense de la mayor calidad en el estand con el que contará en esta edición número 46".

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Juan José Alonso, ha explicado que "durante estos días, la ciudad se abre al libro como lugar de convivencia, de diálogo y de creatividad. Esta Feria es una invitación a descubrir nuevas historias, a compartir ideas y a fomentar el pensamiento crítico, especialmente entre los más jóvenes, a quienes debemos seguir acercando el hábito de la lectura".

Alonso ha abundado en que "a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se articula una programación que cuenta con encuentros literarios de primer nivel. Una propuesta desarrollada en colaboración con la organización de la feria, que aporta una mirada de gran calidad a la narrativa contemporánea".

Por su parte, el director de la Feria del Libro, Manuel García Iborra, ha reforzado la idea de la variedad, ya que "la riqueza y la diversidad en la literatura debe ser un pilar".