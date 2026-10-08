El V Foro del Deporte Provincial aborda en Almería la gestión y digitalización de las entidades deportivas

Presentación del V Foro del Deporte Provincial celebrado en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El V Foro del Deporte Provincial ha reunido en el Pabellón Moisés Ruiz de Almería a gestores y técnicos del sector en una jornada de formación centrada en la gestión diaria de las entidades deportivas, el marketing digital y el paso del papel a las aplicaciones, que ha contado con 25 personas inscritas.

La jornada ha buscado analizar los retos cotidianos de las entidades deportivas, aportar ideas de marketing y comunicación digital para el deporte local, facilitar la digitalización de procesos y favorecer el intercambio de experiencias entre técnicos de la provincia, según ha informado la institución provincial en una nota.

El encuentro, organizado por la Diputación de Almería, a través del Área de Deporte, Vida Saludable y Juventud, y la Asociación de Gestores Deportivos de Andalucía (Agesport Andalucía), se ha dirigido a personal directivo y técnico de entidades deportivas y servicios deportivos locales, gestores de instalaciones, federaciones y otros agentes interesados.

La diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha agradecido la participación y ha destacado el carácter práctico de la jornada. "Quienes sacan adelante cada día un club, una escuela o un servicio deportivo en nuestros pueblos necesitan espacios donde compartir dudas y aprender unos de otros. Esta jornada ha sido precisamente eso: un rato para parar, escuchar y poner en común el día a día", ha señalado.

Cruz ha destacado los contenidos abordados durante el encuentro, desde el marketing hasta el paso del papel a la aplicación, y ha agradecido a los tres ponentes y a los asistentes su participación.

El programa se ha estructurado en tres intervenciones con una metodología participativa que ha combinado la base teórica con dinámicas de trabajo en grupo. La primera, titulada 'Bondades vs. realidad: el día a día de las entidades deportivas', ha corrido a cargo de José Viñas Rodríguez, consultor deportivo y presidente de la Asociación Dársena Deportiva.

Por su parte, Rocío Ruiz-Berdejo Yñiguez, directora de Nuevo Negocio en Hello Monday, ha impartido la ponencia 'Deporte, marketing y originalidad: el nuevo Hat Trick digital', mientras que José Antonio Duarte Sastre, Product Owner de la plataforma Sporttia, ha abordado la digitalización con la intervención 'Del papel a la app: tres pasos para la digitalización de entidades deportivas'.