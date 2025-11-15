La gestión de la popularidad en series y películas de éxito se cuela en la mesa de actores de Fical

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Andrea Duro, Itziar Miranda, Tamar Novas y Verónica Sánchez han abordado este sábado la gestión de la popularidad que llega de manera repentina tras encarnar a personajes de series de éxito como 'Los Serrano', 'Física o Química' o 'Amar en tiempos revueltos' así como en películas que son clásicos del cine español como 'La lengua de las mariposas'.

Durante su participación en el segundo Encuentro sobre Cine y Televisión que se celebra en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que ha estado moderado por el cineasta Luis Alegre, los actrices han reconocido la dificultad para gestionar una fama que llega "de un día para otro" al comenzar a ser reconocidas por sus trabajos.

"Yo pensaba que la serie iba a ser un fracaso y que nadie la iba a ver, y de repente me di un golpe con la realidad porque la veía todo el mundo", ha explicado Andrea Duro, a quien la popularidad le llegó por su papel de Yoli en 'Física o Química'. "Lo que realmente me asustó fue que todo el mundo me conocía y yo era una niña de 16 años de Fuenlabrada", ha señalado al respecto.

La intérprete ha asegurado que con el paso del tiempo ha conseguido discernir "lo que es 'Andrea Duro actriz' a lo que soy yo", según ha señalado a la hora de apuntar que la fama puede ser también efímera. "Hay momentos en los que vas a tener más popularidad porque estás haciendo una serie que todo el mundo ve o una película que ha sido súper exitosa y luego ratos que nadie te va a parar ni nadie te va a mirar".

En esta línea, Verónica Sánchez ha coincidido en la importancia de "relativizar" dicha notoriedad que llega en un momento dado y que, en su caso, le vino con 'Los Serrano' pese a que ya había saltado a la pantalla con 'Al sur de Granada', que le valió una candidatura al Goya.

"La popularidad al principio me asustó. Me resultaba un choque muy abrupto con la vida que había llevado hasta justo la semana anterior de estrenarse 'Los Serrano'", ha confesado ante una época en la que, desde una perspectiva ya más madura, ha conseguido restarle importancia.

Tamar Novas ha compartido asimismo la "cura de humildad" que en ocasiones da el propio público cuando un actor o actriz es confundido con otro cuando se encuentra en un momento álgido de su carrera, como el mismo vivió al ser confundido por un tendero con Luis Tosar después de haber recibido con apenas 18 años el Goya a actor revelación por 'Mar Adentro'.

Más allá de su anécdota, el actor ha confesado el efecto "sanador" que produce la interpretación para mantener una conexión con uno mismo y poder construir personajes desde las vivencias propias y el aprendizaje con el resto de actores. "Cuando trabajas un personaje, te ayuda a madurar como ser humano", ha estimado.

La actriz Itziar Miranda, conocida por haber interpretado el papel de Manolita durante 5.500 episodios de 'Amar en tiempos revueltos' y 'Amar es para siempre', ha valorado el significado de la interpretación que reveló a sus hijas cuando le preguntaban por qué se iba a trabajar "Hay mucha gente sola a la que acompaño todas las tardes gracias a esto", les contestaba la actriz.

La también escritora de la 'Colección de Miranda' ha destacado también como el oficio de actuar vuelve a los intérpretes expertos en la gestión de la incertidumbre al afrontar un papel que en ocasiones no tiene un final determinado y, en otras, "va a durar dos o tres meses".

"Lo que siento es que dentro de la profesión hay mucha solidaridad entre nosotros. La gente lo que ve son las alfombras rojas, los estrenos, pero el día a día, cuando nos encontramos por la calle, hay mucha solidaridad. Nos contamos mucho los miedos, nos contamos mucho los fracasos", ha manifestado al considerar que abrirse y mostrar las vulnerabilidades también forma parte del aprendizaje en la profesión.