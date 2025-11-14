Heva Fuentes expone con motivo de Fical '34 rostros', su serie de retratos de actrices de distintas épocas

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala 'La Jaquería', en el barrio almeriense de El Zapillo, acoge la exposición '34 rostros', de Heva Fuentes, en la que la artista plasma una serie de retratos de actrices de diferentes épocas.

La artista nacida en Madrid en 1974, actualmente afincada en Almería, realiza esta muestra con motivo del XXIV Festival Internacional de Cine de Almería, que se celebrará hasta el próximo 23 de noviembre.

'34 rostros' es una serie de retratos pictóricos de actrices de distintas épocas que dialogan con el imaginario cinematográfico colectivo. La exposición está compuesta por 33 piezas verticales y una horizontal y forma parte de un proyecto en evolución concebido como 'work in progress'.

En esta exposición, "cada retrato es fruto de un proceso de observación y reapropiación". La muestra de pintura, según ha explicado en una nota la propia autora, "nace de horas de visionado de películas para reconstruir, desde la empatía y la reflexión, el poder expresivo de estas intérpretes".

Entre los múltiples trabajos que pueden visitarse, Fuentes revisita a figuras icónicas, heroínas o mujeres sacrificadas que encarnan la fortaleza y el coraje, alejándose del estereotipo de la mujer frágil o decorativa.

Todas las obras están realizadas en acrílico sobre papel entelado. Las pinturas se caracterizan por un trazo enérgico y una estética que combina influencias del expresionismo, el pop art y los carteles clásicos de cine, en sintonía con creadores como Juan Antonio García o Jano.

La exposición '34 rostros' puede visitarse de martes a viernes en horario de tarde, concretamente desde las 16,30 hasta las 19,30 horas. Los sábados, la muestra pictórica está abierta desde las 10,30 hasta las 13,30 horas.