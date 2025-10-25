El IES Aurantia de Benahadux (Almería) reconoce a instituciones y asociaciones en su 25º aniversario

BENAHADUX (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benahadux (Almería), la Junta y la Diputación Provincial de Almería han respaldado este pasado viernes al Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Aurantia de la localidad benaducense en la conmemoración de su 25º aniversario, en el que se hizo entrega de "varios reconocimientos a instituciones y asociaciones que han colaborado con el centro educativo a lo largo de su historia".

Según ha emitido la Diputación en una nota, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, y el director del IES Aurantia, José Abel García, presidieron el acto, en el que, además, estuvieron el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso, y la diputada provincial Matilde Díaz.

En concreto, todas las instituciones, así como la promotora cultural municipal Mª Carmen Mesas, el AMPA Urci Benahadux, la Asociación Amigos del Museo y el Clan de Tiro con Arco Prehistórico, recibieron un reconocimiento por su colaboración con el centro educativo.

El acto fue clausurado por un concierto a cargo de la Asociación Unión Musical Benahadux, en el que también participó a través de un vídeo la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Mª Carmen Castillo, felicitando al centro educativo por este aniversario.

Al hilo, la alcaldesa ha afirmado durante su intervención que los vecinos son afortunados de que sus hijos estudien "en este gran centro, donde todos los profesores hacen una labor inmejorable" y consolidan al centro como "un referente en la comarca después de un siglo dedicado a la educación" y al crecimiento de la comunidad educativa.

Asimismo, ha destacado que el deber de todas las administraciones es "el de trabajar y garantizar una educación de calidad", motivo por el que "todas las partes implicadas estamos en constante contacto y colaboración" con el "único fin común" de mejorar la educación.

Por su parte, el director del IES Aurantia ha valorado que forman a su alumnado para el futuro con "una fuerte presencia de las tecnologías de la información, facilitando la acreditación en lengua inglesa y poniendo en valor la historia de su entorno, con sus Jornadas de Patrimonio".

Además, García ha agregado que, junto con "el trato cercano" al alumnado, ha creado su "cultura de centro", actuando la comunidad educativa como una "gran familia cuya meta es ofrecer al alumnado la mayor calidad educativa".

En relación a esto, Alonso ha subrayado la implicación y el esfuerzo de una comunidad educativa "ejemplar" que, integrada por los docentes, las familias y el alumnado "han convertido a este centro del Bajo Andarax en un referente en la transmisión de valores como la convivencia positiva, la igualdad, la creatividad o el fomento de la sostenibilidad".

Por ello, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP han reconocido al centro con premios como el Rosa Regás (2018 y 2020), el premio a la Mejor Experiencia en Sostenibilidad (Simo Educación 2022) o el premio en el segundo Concurso Andaluz en Videocreatividad (2009), entre otros.

Por último, Díaz ha felicitado a este centro de educativo y ha asegurado que la institución y el IES comparten "la apuesta" por la igualdad de oportunidades, y ha señalado que trabajan para "garantizar que todos los almerienses tengan las mismas posibilidades, sin importar su lugar de residencia".

Además, la diputada provincial ha estimado que desde este centro "se facilita el acceso a una educación de calidad para todos los jóvenes de Benahadux y el Bajo Andarax", y ha agregado que el IES Aurantia ha demostrado ser "un motor de progreso al saber unir con maestría conocimiento y territorio, tradición e innovación".