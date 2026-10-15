La II Semana Gastronómica del Toro de Lidia reúne 12 establecimientos de la provincia de Almería hasta el 25 de octubre

Presentación de la II Semana Gastronómica del Toro de Lidia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La II Semana Gastronómica del Toro de Lidia ha comenzado este jueves en Almería con la participación de 12 establecimientos hosteleros, diez de ellos ubicados en la capital y otros dos en Huércal de Almería y Olula del Río.

La iniciativa, organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, se prolongará hasta el 25 de octubre.

Según ha informado la institución provincial en una nota, estas jornadas tienen como objetivo poner en valor la gastronomía y respaldar al sector hostelero de la ciudad mediante propuestas culinarias elaboradas con carne de toro de lidia.

La concejal de Comercio, Empleo y Talento Almeriense del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha destacado la importancia de estas iniciativas para dar visibilidad al trabajo de los profesionales de la cocina y ofrecer nuevas oportunidades a los establecimientos hosteleros.

"El comercio y la hostelería son mucho más que una actividad económica. Son parte de la identidad de nuestros barrios, generan empleo, crean oportunidades y contribuyen a que nuestras calles tengan vida", ha señalado la edil, quien ha reconocido "el esfuerzo y el compromiso" de los profesionales del sector para ofrecer un "servicio de calidad".

Asimismo, ha subrayado que estas jornadas permiten unir gastronomía, promoción económica y participación empresarial, además de animar a los almerienses y visitantes a conocer los establecimientos de la ciudad y disfrutar de su oferta culinaria.

En este sentido, Trigueros ha resaltado la oportunidad de trabajar con un producto de personalidad propia como el toro de lidia a través de las propuestas de los cocineros participantes. "Es una oportunidad para poner en valor la creatividad de nuestros chefs, la calidad de la oferta gastronómica y la capacidad de nuestra hostelería para innovar sin perder el vínculo con nuestras tradiciones culinarias", ha asegurado.

La concejal también ha incidido en la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas, las asociaciones empresariales y los establecimientos para impulsar proyectos que repercutan directamente en la economía local y fortalezcan el tejido comercial y hostelero de Almería.

Trigueros ha agradecido la implicación de las entidades organizadoras y colaboradoras, así como de los restaurantes y profesionales participantes, a quienes ha reconocido como los protagonistas de las jornadas por su "esfuerzo y compromiso" para ofrecer un "servicio de calidad".

Además, ha animado a la ciudadanía a visitar los establecimientos y degustar sus propuestas como una forma de respaldar el empleo, el emprendimiento y el futuro de la ciudad.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo de Almería, María José Herrada, ha destacado que "la gastronomía es un vector absolutamente fundamental para la promoción del destino almeriense y una gran plataforma para proyectar las marcas 'Costa de Almería' y 'Sabores Almería'".

Herrada ha felicitado a Ashal por consolidar esta cita en el calendario provincial y ha valorado su crecimiento en esta segunda edición, con su extensión a otros municipios de la provincia.

La diputada también ha destacado la singularidad de esta propuesta culinaria y ha animado a almerienses y visitantes a "reservar su mesa, descubrir estas recetas y completar la experiencia gastronómica maridándola con los productos de 'Sabores Almería'".

El presidente de Ashal, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial para hacer posible esta iniciativa y ha señalado que "estas jornadas son una oportunidad para poner en valor una carne con personalidad y una cocina que requiere conocimiento, tiempo y cuidado".

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

La segunda edición de la Semana Gastronómica del Toro de Lidia cuenta con diez establecimientos de la capital: 'Bodega Las Botas', 'Quinto Toro', 'Baviera', 'Tortillería La Mala', 'La Bambalina', 'La Bellota y el Buey', 'La Espina', 'El Taranto', 'La Encina' y 'Arrozante', este último ubicado en El Toyo.

A ellos se suman otros dos establecimientos de la provincia: 'Taller de Sabores', en Huércal de Almería, y 'Rustir Bistrobar', en Olula del Río.

Además, la programación incluye un 'showcooking' el próximo lunes, 19 de octubre, en el Espacio Gastronómico del Mercado Central de Almería, a cargo del chef Juan Miguel Molina, de 'Rustir Bistrobar'. La demostración culinaria en directo comenzará a las 11,30 horas y está previsto que finalice aproximadamente a las 13,00 horas.