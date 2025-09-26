La II Yesera recorrerá Sorbas, Uleila del Campo y Benizalón en Almería este fin de semana con 700 deportistas

ALMERÍA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado en el Pabellón Moisés Ruiz la segunda edición de La Yesera 2025, que celebra su segunda edición los días 27 y 28 de septiembre en Sorbas, Uleila del Campo y Benizalón con la participación de más de 700 deportistas que, durante su recorrido, atravesarán el interior de una cueva de yeso.

El evento, organizado por los ayuntamientos de Sorbas y Uleila del Campo, junto al Club Deportivo Sorbas Running, cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería y el aval de las federaciones andaluzas de ciclismo y montaña, según ha indicado la Diputación en una nota.

El programa deportivo incluye kilómetro vertical, trail de 25 kilómetros, MiniTrail de 16 kilómetros, Open MTB y dos rutas senderistas: Sorbas a través de la Historia, de cinco kilómetros, y la travesía de 15 kilómetros, que forma parte de la Liga Ibérica de Senderismo de la Federación Española de Montaña.

Uno de los grandes atractivos es el paso de las pruebas de Trail y MiniTrail por el interior de una cueva de yeso, con la colaboración de más de un centenar de espeleólogos voluntarios, lo que convierte a La Yesera "en una cita única en España". Este año, la prueba incorpora un reto solidario en apoyo a la Asociación Altea.

La Yesera se afianza como "referente deportivo y turístico de la provincia, proyectando la singularidad del paisaje del Karst en Yesos de Sorbas y la actividad minera de la comarca, reconocida internacionalmente como uno de los principales territorios productores de yeso", según ha valorado la organización.

El vicepresidente de la Diputación y diputado provincial de Deportes, José Antonio García ha señalado la unión de los tres municipios para el desarrollo de este evento en "el inigualable entorno" de los Karst en Yesos de Sorbas, lo que "convierte a esta cita en un referente singular dentro de la provincia de Almería".

"Desde la Diputación Provincial de Almería vamos a seguir respaldando iniciativas como La Yesera, porque creemos en el deporte como motor de desarrollo y en los proyectos que, como este, unen a municipios y proyectan lo mejor de nuestra tierra", ha añadido García.

El alcalde de Sorbas, Juan Francisco González, ha destacado que "La Yesera vuelve este fin de semana a Sorbas, la cuna del yeso, y a los municipios de Uleila del Campo y Benizalón. Lo hace con las singularidades que la distinguen desde su primera edición, como es el recorrer un espacio natural espectacular, donde los suelos de yeso brillan al paso de los corredores".

Para el primer edil, "sin duda, el elemento más llamativo es el paso por el interior de una cueva de yeso, lo que convierte a La Yesera en una prueba única en España". "Para Sorbas es un orgullo acoger una cita que pone en valor nuestro patrimonio natural y que cada año atrae a más participantes y visitantes", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Benizalón, Alejandro Cid, ha señalado que "La Yesera supone un gran reto deportivo, con una subida vertical exigente que, sin embargo, corredores de la provincia y de fuera superan con enorme capacidad. Es una prueba muy importante para nuestra comarca, que nos llena de ilusión y nos anima a seguir trabajando para que se consolide año tras año como un evento de referencia a nivel comarcal".

La teniente de alcalde de Uleila del Campo, María Rosa López, ha relatado que "en el municipio estamos encantados de recibir a los corredores para que disfruten no solo de la carrera en sí, sino también de nuestro entorno y de la hospitalidad de nuestro municipio. La Yesera está creciendo de manera notable. Para nosotros es un orgullo acoger a quienes nos visitan y seguir contribuyendo al crecimiento de esta prueba que une a toda la comarca".

Por último, el codirector de la prueba, Jesús Rodríguez, ha detallado que "La Yesera reunirá este domingo a más de 700 participantes que, junto a voluntarios y acompañantes, harán que alrededor de un millar de personas se concentren en nuestro municipio. Para nosotros es fundamental contar con el apoyo de todas las instituciones, ya que ese respaldo es clave para seguir consolidando un evento que cada año atrae a más deportistas y visitantes".