El Instituto Andaluz del Deporte rememora el legado de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 en su 20º aniversario

Jornada de gestión deportiva sobre el legado de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, celebrada en el Espacio Alma de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha rememorado este miércoles los 20 años de legado en la organización de eventos deportivos que supuso la celebración de los Juegos Mediterráneos 2005, en una jornada de gestión deportiva que se lleva a cabo en el Espacio Alma de Almería.

En ella han participado directores de importantes competiciones nacionales e internacionales, periodistas y deportistas, según ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

El director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi, que ha sido el encargado de presentar estas jornadas, ha destacado que "Almería 2005 situó a la ciudad y a Andalucía en el mapa internacional de la organización de grandes eventos deportivos y, tras pasar 20 años, sigue estando considerado como uno de los mejores Juegos Mediterráneos celebrados hasta la fecha, donde el deporte andaluz vivió una de las páginas más brillantes de su historia reciente y que dejó una huella imborrable tanto en sus calles como en la memoria colectiva de la gente".

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha señalado que "hoy celebramos el 20º aniversario de un acontecimiento excepcional como fueron los mejores Juegos Mediterráneos de la historia, nunca antes nadie los había igualado y después nadie los ha superado, es un ejemplo de que cuando tenemos un objetivo y todos trabajamos y recorremos el mismo camino, España es imbatible".

El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García, ha recordado que "los Juegos Mediterráneos de 2005 fueron mucho más que un evento, fueron la chispa que encendió una profunda transformación en el panorama deportivo de nuestra provincia".

"En estos 20 años, hemos sido testigos de una auténtica revolución deportiva, pasando de un tejido modesto a ser un referente. El legado no fue solo de infraestructuras, sino también un 'saber hacer' que nos ha permitido consolidarnos como sede de eventos de alto nivel y ganar una visibilidad nacional e internacional clave", ha valorado.

Por su parte, el concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha expresado que "Almería 2005 fue un antes y un después, por el impulso en las infraestructuras deportivas, por potenciar la autoestima de los almerienses y por hacer realidad el lema 'Juntos Podemos'".

Casimiro ha asegurado que "en el Ayuntamiento hemos recogido el testigo con proyectos que seguirán impulsando a Almería como destino de eventos deportivos, como la Ciudad del Deporte Ambrosio Sánchez, el Complejo Deportivo de Costacabana y el Centro de Deportes de Arena en El Toyo".

UN LEGADO "VIVO"

En 2005, Almería se convirtió en la capital mediterránea del deporte al acoger los XV Juegos Mediterráneos, "un acontecimiento que transformó la ciudad y proyectó a Andalucía en el ámbito internacional". 20 años después, "aquel legado sigue vivo y constituye un ejemplo de cómo los grandes eventos deportivos pueden generar desarrollo, cohesión social e identidad colectiva".

Con motivo del vigésimo aniversario, estas jornadas de formación continua del Instituto Andaluz del Deporte ofrecen un "espacio de reflexión, aprendizaje y encuentro profesional". A través de conferencias, mesas redondas y testimonios de protagonistas, se analizan las claves de la organización y gestión de grandes eventos, "tomando como referencia la experiencia única de Almería 2005".

La jornada tiene como objetivo transmitir conocimientos sobre el diseño, organización, promoción y evaluación de eventos deportivos, tener una visión de los grandes eventos asociados al movimiento olímpico, analizando la situación actual y la proyección futura, distinguir los elementos fundamentales en la organización de un gran evento y el análisis de eventos deportivos de éxito, así como las "claves para mejorar el impacto de los eventos deportivos en los medios de comunicación".

También persigue conocer la visión, necesidades y valoración de los deportistas como grandes protagonistas de los eventos deportivos, potenciar las competencias profesionales en gestión de eventos deportivos y fomentar la reflexión sobre el legado de los grandes eventos deportivos y su capacidad para transformar territorios, generar identidad colectiva y promover valores como el trabajo en equipo, la inclusión y la sostenibilidad.

Entre los participantes han estado el consejero delegado de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, Vicente Añó, así como directores de competiciones como Jorge García, de la Federación Española de Triatlón; Josep Ponset, de Beach Soccer Worldwide; o Aitor Jiménez, de Andalucía Bike Race. También ha asistido Jesús García, CEO de RPM Sports Titan World Series.

Igualmente han participado los periodistas deportivos Daniel Quintero, Juan Ignacio Gallardo, director de Marca; Salvador Rodríguez Moya, director de Canal Sur Almería; y Roberto Gómez, además de los ex jugadores internacionales de voleibol Rafael Pascual y Juan José Salvador y el exjugador de waterpolo Pedro García Aguado.