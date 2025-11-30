José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería

Archivo - José Antonio García Alcaína (PP). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería va a celebrar este lunes un Pleno de carácter urgente y extraordinario en el que el actual vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes, José Antonio García Alcaína (PP), va a ser proclamado como presidente de la institución provincial tras la renuncia de Javier Aureliano García a raíz de su investigación por el caso 'Mascarillas'.

La sesión, prevista a partir de las 12,45 horas, tendrá lugar en el salón de plenos del Palacio Provincial, y en la misma tomarán de posesión de sus actas como nuevas diputadas provinciales la concejal del Ayuntamiento de Almería, Lorena Nieto, y la concejal del Ayuntamiento de Níjar, María José Herrada, ambas del PP.

El nombramiento y proclamación del alcalde de María como nuevo presidente cierra el periodo de interinidad abierto el pasado 18 de noviembre cuando el vicepresidente primero, Ángel Escobar, se situó al frente de la institución en funciones ante el arresto de García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, por parte de los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

Con la nueva composición de la Diputación de Almería, que bajo la nueva Presidencia contempla la reorganización de sus cargos, se cierra la crisis derivada de los registros y arrestos realizados entre los altos cargos de la institución, que también se extendieron al Ayuntamiento de Fines, cuyo ya exalcalde Rodrigo Sánchez (PP) también dimitió.

La renuncia del que también era presidente del PP de Almería también obliga a realizar cambios en el Ayuntamiento de Almería, donde este lunes se celebra a las 12,00 horas un Pleno extraordinario y urgente para hacer efectiva su renuncia, ya que accedió como edil al Consistorio capitalino como 'número 2' de la lista de los 'populares'.

Así, próximamente la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), convocará otra sesión para la incorporación como concejal de Ana María Trigueros. La llegada de la nueva edil y las nuevas funciones de la actual concejal de Juventud y Comercio, Lorena Nieto, en la Diputación podría desembocar en una reorganización del equipo de gobierno, según planteó la propia Vázquez.

Para este lunes el Ayuntamiento de Fines también ha convocado una sesión plenaria, a partir de las 20,30 horas, en la que además de tomar razón de la dimisión de Rodrigo Sánchez se dará cuenta de las diligencias y requerimientos realizados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que indaga sobre las presuntas 'mordidas' a través de supuestos contratos irregulares a través de la Diputación y el Ayuntamiento.