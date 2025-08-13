La Junta traslada a la Diputación de Almería el incremento del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio

El diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, y el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco González, durante la reunión para abordar la subida del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y la Junta de Andalucía han celebrado una reunión de trabajo para abordar el incremento del precio por hora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), una medida destinada a mejorar las condiciones de este servicio en la provincia.

Esta subida del tres por ciento en el precio por hora representa la cuarta aprobada por el Gobierno andaluz, "lo que subraya el compromiso de la Junta con el Plan de Servicios de Ayuda a Domicilio, que en la provincia de Almería genera alrededor de 3.700 empleos y beneficia a aproximadamente 14.000 usuarios", según ha indicado la institución provincial en una nota.

El encuentro ha servido para coordinar la implementación de la medida en la provincia y "garantizar que los recursos se destinen de manera eficaz, mejorando las condiciones laborales de los profesionales y la atención a las personas dependientes".

Con este ascenso, el precio por hora máximo del Servicio andaluz de Ayuda a Domicilio, prestado en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, alcanza los 16,63 euros.

De este modo, el Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía supone el 47 por ciento del total de este servicio en toda España, con un servicio que ha crecido un 122 por ciento más desde 2019.

El delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, ha asegurado que "estamos muy satisfechos, muy contentos de esta nueva subida del precio de hora de ayuda a domicilio, ya que es la cuarta subida desde que Juanma Moreno es presidente y acumula ya un 28 por ciento".

Bellido ha insistido en que "esta subida es importante porque da un paso más allá y también cuida al cuidador: esas personas que van a los domicilios de las personas dependientes y que no solamente les dan todo lo que está obligado por contrato, sino que le dan cariño, consuelo, compañía".

"Hay que recordar también que, en los 13 años anteriores, desde 2006, que entra en vigor la Ley de Dependencia, hasta 2019, que Juanma Moreno es presidente, jamás antes se había subido el precio de hora de ayuda a domicilio", ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado provincial de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha agradecido la colaboración entre ambas instituciones, ya que "es fundamental que estemos coordinados y colaborar activamente para la correcta gestión de un servicio que constituye un pilar esencial del sistema de bienestar social".

"La Diputación, como entidad que presta asistencia técnica y económica a los municipios, trabaja de la mano con la Delegación de la Junta para adaptar las políticas regionales a las necesidades locales, asegurando que todos los almerienses que lo necesiten reciban el apoyo necesario para mantener su autonomía y calidad de vida en sus hogares", ha apostillado Escobar.