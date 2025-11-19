Más de 2.100 estudiantes participan en el XIV concurso 'Miradas Adolescentes-Antonio Galindo' de Fical (Almería)

Asistentes en el Teatro Cervantes durante la gala del XIV concurso 'Miradas Adolescentes’, integrado en la programación del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concurso 'Miradas adolescentes-Antonio Galindo', integrado en la programación de la XXIV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), ha reunido en su edición número 14 a más de 2.100 estudiantes de 23 centros, con 52 proyectos presentados y 15 finalistas, además de superar las 34.000 visualizaciones y sumar 628 horas de reproducción de los vídeos en redes sociales.

El certamen, que tiene como objetivo concienciar sobre la eliminación de la violencia contra la mujer mediante el audiovisual, ha llenado este miércoles el Teatro Cervantes, según ha trasladado la organización en un comunicado.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha afirmado que "hoy estamos aquí por un motivo que nos une: construir una Almería más justa, más libre y sin violencia contra la mujer".

"Por eso vuestros cortos son tan necesarios: porque contáis la realidad desde vuestro punto de vista, sin filtros, sin rodeos. Y porque ayudáis a que otros chicos y chicas se den cuenta de que hay cosas que no son normales y no se pueden permitir", ha expresado.

Asimismo, Laynez ha señalado que "quiero que sepáis que estoy muy orgullosa de lo que habéis hecho. Los trabajos de este año --tanto los que serán premiados como los que no-- muestran la Almería que queremos: una ciudad donde nadie tenga miedo y donde todos podamos relacionarnos desde el respeto".

La edil 'popular' ha recordado el lema de este año de la campaña del Ayuntamiento de Almería por el 25-N, que también conecta con el arte: 'Nos queremos libres como Concha Robles'.

"Fue una actriz almeriense que, tristemente, fue asesinada por su expareja en este mismo teatro en 1922. Recordarla es una manera de decir alto y claro que nadie tiene derecho a cortar la libertad de otra persona", ha manifestado.

Por su parte, el director del festival, Enrique Iznaola, ha asegurado que "tanto Fical como Diputación siempre hemos pensado que la formación de nuevos públicos es básica y que la labor que hace Miradas Adolescentes y el Ayuntamiento de Almería merece nuestro apoyo como una de las secciones más consolidadas del festival".

"El testigo de Antonio lo ha cogido su hijo Alejandro, y estoy seguro de que si él lo viera estaría orgulloso de cómo ha ido creciendo Fical", ha añadido.

Alejandro Galindo se ha mostrado muy satisfecho: "Los números de Miradas Adolescentes crecen de manera exponencial, es una alegría, pero no solo por la participación, sino, lo más importante, por la concienciación. Cada vez son más los centros que muestran su compromiso contra esta lacra social, desde los más pequeños de infantil hasta bachillerato".

RELACIÓN DE PREMIADOS

Los 23 centros participantes en esta edición han sido Asociación Ítaca, CEIP Adela Díaz, CEIP Francisco de Goya, CEIP Freinet, CEIP Los Millares, CEIP Madre de la Luz y CEIP Virgen del Mar. También han tomado parte el IES Nicolás Salmerón y Alonso, IES Al-Ándalus, IES Alborán-Manuel Cáliz, IES Azcona, IES Celia Viñas y el IES Maestro Padilla.

Asimismo, han participado el IES Nicolás Salmerón y Alonso, IES Río Andarax, La Salle Virgen del Mar, María Inmaculada Almería, Proyecto Explora-La Salle Virgen del Mar, Stella Maris-Jesuitinas, IES Alhadra, IES Bahía, IES Albaida y Escuela de Artes.

En cuanto al palmarés, el premio al mejor cortometraje de Infantil y Primaria ha recaído en el CEIP Adela Díaz con 'Donde la igualdad empieza a jugar'. Por su parte, el galardón al mejor cortometraje de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de grado medio ha sido para María Inmaculada Almería con 'Fin de la historia'.

El premio al mejor cortometraje de Alumnado con Necesidades Educativas Especiales ha correspondido al IES Al-Ándalus por 'Tengo el poder'. El reconocimiento al mejor cortometraje contra la violencia contra la mujer realizado en el Congreso ha sido para 'Libre!'.

En el apartado interpretativo, el premio a la mejor actuación individual ha sido para Francisco Sánchez Lao, del CEIP Los Millares, por el cortometraje '¡A casa no!'. En cuanto a la mejor actuación colectiva, el reconocimiento ha recaído en Stella Maris con 'Mi voluntad'.

El premio del público ha sido para el CEIP Freinet por 'Dos caminos', mientras que el Premio Antonio Galindo al cortometraje más didáctico también ha sido para el CEIP Freinet con 'Señales'.